Fuhuş dosyasında itirafçılar konuştu: CHP'li isimlerin adını verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun örgüt yöneticisi Murat Ongun’un ve yardımcısı Emrah Bağdatlı'nın adının çok sayıda mağdur kadının beyanında geçtiği öğrenildi.

İfade tutanaklarında, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Hüseyin Köksal ve “Gönül Mama” kod adıyla anılan Gülşah Rojin Demir’e ilişkin dikkat çeken beyanlar yer aldı.

Birden fazla ifadede, Zorlu Center, Raffles ve Swiss otel hattında düzenlenen buluşmalar, kadın temini, para trafiği ve uyuşturucu kullanımı iddiaları anlatıldı.

Bazı kişiler Murat Ongun’un kendisini “doktor” ya da “profesör doktor” olarak tanıttığını, bazı ifadelerde Gülşah Rojin Demir’in erkeklere kadın ayarladığı, ödemeleri organize ettiği ve bu ilişkilerden maddi menfaat sağladığı kaydedildi. Dosyada yer alan beyanlarda, Ongun, Bağdatlı ve Köksal’ın yakın arkadaş oldukları, Raffles’ın bu buluşmalar için kullanıldığı ve bazı kadınların para karşılığı ilişkiye yönlendirildiği ileri sürüldü.

Murat Ongun - Hüseyin Köksal - Emrah Bağdatlı

BU İŞ İÇİN KULLANILAN MEKÂNLARDI

Soruşturma dosyasında yer alan ifade tutanaklarında, Zorlu Center’daki rezidans, Raffles otel ve Swiss otel buluşmaları dikkat çekti. Bir ifadede, Hüseyin Köksal’ın Zorlu Center’daki home ofis olarak kullandığı rezidansta toplantılar yaptığı, toplantıların ardından Murat Ongun’un da buradan ayrıldığının görüldüğü anlatıldı.

Aynı ifadede, Ongun ile toplantı çıkışında tanışıldığı, Ongun’un kendisini “doktor” olarak tanıttığı ifade edildi. Başka bir ifadede ise Ongun’un kendisini “profesör doktor” olarak tanıttığı belirtildi.

“GÖNÜL MAMA” KADINLARI ERKEKLERLE TANIŞTIRDI

Dosyada en çok adı geçen isimlerden biri “Gönül Mama” kod adıyla anılan Gülşah Rojin Demir oldu. Bir ifadede, “Gönül Mama’dan bahsedecek olursam, bu kişi Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı, Murat Ongun’a kadın ayarlar, kişinin adı Gülşah Rojin Demir’dir ” denildi.

Aynı beyanda, Demir’in Hüseyin Köksal’ın imam nikâhlısı olarak kadınlar arasında bilindiği, Köksal ile 4-5 yıldır gönül ilişkisi bulunduğu kaydedildi. Ödeme yöntemlerine ilişkin de dikkat çeken iddialar yer aldı. İfade veren kişi, ödemelerin kimi zaman elden, kimi zaman da Servet ve abisi olduğu belirtilen iki ayrı şoför aracılığıyla teslim edildiğini anlattı.

ONGUN KENDİNİ DOKTOR OLARAK TANITIRDI

Dosyada yer alan beyanlarda Murat Ongun’un kendisini farklı kimliklerle tanıttığı iddia edildi. Bir ifadede, “Murat Ongun eskortlara kendini doktor olarak tanıtırdı. Adını sıklıkla farklı söylerdi” denildi.

Başka bir beyanda ise Ongun’un şoförünü beklediği sırada tanışıldığı, kendisini doktor olarak tanıttığı ifade edildi. Bir diğer ifadede de Gülşah Rojin Demir, Murat Ongun’u doktor olarak bildiğini, Ongun’un kendisini “profesör doktor” olarak tanıttığını söyledi.

ÜÇÜ BİRLİKTE TAKILIRDI

İfade tutanaklarında Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal’ın yakın arkadaş olduklarına ilişkin çok sayıda beyan yer aldı. Bir ifadede, “Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal birlikte takılır, birlikte âlem yapardı” denildi.

Aynı kişi, Zorlu’daki ikamete toplam 7 kez gittiğini, Murat Ongun ile iki kez Emrah Bağdatlı’nın yanında denk geldiklerini, ancak cinsel birlikteliğinin yalnızca Emrah Bağdatlı ile olduğunu söyledi.

Bir başka ifadede ise Emrah Bağdatlı, Hüseyin Köksal ve Murat Ongun’un yakın arkadaş oldukları; Swiss otelde ve Zorlu’da bulunan Raffles’ta kadınlarla buluştukları ileri sürüldü.

RAFFLES’TA GÖNÜL MAMA ARACILIĞIYLA BULUŞTUK

Bir ifade sahibi, Gülşah Rojin Demir’in kendisini Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ile tanıştırdığını, bu yolla üzerinden maddi menfaat elde edildiğini söyledi. Aynı kişi, 2023 yılında Zorlu Raffles otelinde Emrah Bağdatlı ile Gülşah Rojin Demir aracılığıyla bir kez cinsel birliktelik yaşadığını, Bağdatlı’nın yanında uyuşturucu kullandığını net olarak hatırladığını söyledi.

Beyanında, cinsel ilişkiden sonra ödemenin Gülşah Rojin Demir tarafından Emrah Bağdatlı’dan alındığını ifade etti. Aynı kişi, Murat Ongun ile de 2023 yılında Zorlu Raffles otelde bir kez cinsel birliktelik yaşadığını, Ongun’un kendisini Gülşah Rojin Demir’den istediğini, Demir’in bu ilişki üzerinden para kazandığını beyan etti.

MURAT ONGUN İLE BİN DOLAR KARŞILIĞI İLİŞKİM OLDU

Bir başka ifade sahibi, Murat Ongun isimli kişiyi tanıdığını ve kendisiyle bin dolar karşılığı cinsel ilişkisinin olduğunu beyan etti. İfade sahibi, bu kişiyle 2022 ya da 2023 yılında cinsel birliktelik yaşadığını, kendisini Ongun ile Gönül Mama kod adlı Demir’in tanıştırdığını söyledi.

Buluşmanın Zorlu’da bulunan Raffles otelde gerçekleştiğini belirten kişi, odada Aybike Acer, Hüseyin Köksal, Murat Ongun ve isimlerini hatırlayamadığı bazı kadınların bulunduğunu anlattı. Aynı ifadede, Demir’in erkeklere kadın ayarladığı ve Murat Ongun ile yaşanan ilişkiye aracılık ederek para kazandığı ileri sürüldü.

ESKORTLAR, 3 BİN-4 BİN DOLAR ARASI PARA ALIRLARDI

Dosyada yer alan bir başka ifadede, kadınların bu buluşmalarda 3 bin-4 bin dolar arasında para aldığı iddia edildi.

İfade sahibi, uyuşturucu kullanılan ve fuhuş yapıldığı ileri sürülen partilerin düzenlendiğini; bu buluşmaların Hüseyin Köksal’ın Zorlu’daki ofisi ve Raffles’ta bulunan ofisinde gerçekleştiğini söyledi. Aynı beyanda, kadınların cinsel ilişki yaşadıklarında 3 bin-4 bin dolar arası para aldığı ileri sürüldü.

EMRAH’IN KOKAİN KULLANDIĞINA ŞAHİT OLDUM

İfade tutanaklarında uyuşturucu kullanımına ilişkin beyanlar da yer aldı. Bir kişi, Raffles’ta verilen partilere katıldığını, bu partilerde Hüseyin Köksal’ın ve şoförü Servet’in yemek ve alkol ihtiyaçlarını getirdiğini, bulunduğu süre boyunca Emrah Bağdatlı’nın kokain kullandığına şahit olduğunu söyledi.

Bağdatlı’nın kendisine de uyuşturucu teklif ettiğini ancak bunu kabul etmediğini belirten kişi, bunun dışında yasa dışı bir duruma şahit olmadığını ifade etti. Bir başka ifadede ise Emrah Bağdatlı’nın kokain maddesini, cinsel birliktelik için otele gelen kadınlara aldırdığı, cebinden çıkardığı parayı rulo yaparak uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.

GÖNÜL, VİP KADINLARI AYARLARDI

Bir ifade sahibi, Emrah Bağdatlı ile yaklaşık iki ay gönül ilişkisi olduğunu, kendisini Bağdatlı ile Gönül’ün tanıştırdığını ve Gönül’ün gerçek adının Gülşah Rojin Demir olduğunu söyledi. İlişkilerinin Zorlu Raffles’ta gerçekleştiğini anlatan kişi, Emrah Bağdatlı’nın yanında uyuşturucu madde kullandığını, birliktelikleri sonunda ödemeleri Gönül Mama’nın yaptığını, bin dolar ödeme aldığını ifade etti.

Aynı ifadede, “Gönül, Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal ile görüşmelerinde VİP kadınları ayarlardı” denildi.

TANINAN KİŞİLER OLDUKLARINI SONRADAN ÖĞRENDİM

Bir başka ifadede, Hüseyin Köksal ile yaklaşık 4 yıl önce Kalyon AVM’de tanışıldığı, daha sonra Zorlu Center’daki rezidans kısmında bir araya gelindiği anlatıldı. İfade sahibi, söz konusu kral dairesine gittiğinde 6-7 kişilik bir arkadaş grubunun bulunduğunu; Gönül, Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun’un da orada olduğunu söyledi.

O dönemde bu kişilerin kim olduklarını bilmediğini belirten kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar sırasında bu üç kişiyi televizyonda görmesi üzerine gerçek kimliklerini öğrendiğini ifade etti.

DOSYADA BİRÇOK İSİM, AYNI MEKÂNLAR VE BENZER BEYANLAR

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Hüseyin Köksal ve Gülşah Rojin Demir’in isimleri birçok kez aynı mekânlar ve benzer iddialar etrafında geçti. Zorlu Center, Raffles ve Swiss otel hattındaki buluşmalar; uyuşturucu kullanımı, kadın temini, ödeme trafiği ve para karşılığı ilişki iddialarıyla birlikte dosyada yer aldı.

Birden fazla ifade sahibi, Ongun’un kendisini doktor olarak tanıttığını, Bağdatlı’nın uyuşturucu kullandığını, Gülşah Rojin Demir’in ise buluşmalara aracılık ederek maddi menfaat elde ettiğini öne sürdü. Soruşturmanın, ifade beyanları, teşhis işlemleri, para trafiği ve buluşma mekânlarına ilişkin tespitler üzerinden çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.







