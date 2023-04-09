CHP’de asıl kriz bugün: Dört partiye kontenjan işleri karıştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, önce “Kumar masası” diye nitelendirerek kalktığı, sonrasında ise “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş formülü” ile geri döndüğü 6’lı Masa’da krizin büyüğü, YSK’ya bugün teslim edilecek ortak milletvekili aday listelerinden sonra yaşanacak. CHP tabanının önceki seçimlerdeki liste hassasiyeti de dikkate alındığında, İYİ Parti’nin kapıyı kapattığı DEVA, Gelecek, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti’ye (DP) sonuna kadar açılan listelerin CHP örgütünde krize neden olacağı ifade ediliyor. Bu nedenle listelerden beklediğini bulamayan CHP teşkilatının, seçim çalışmalarında istekli olmayacağı değerlendiriliyor.

UYARILAR DA DİKKATE ALINMADI

CHP’de il örgütlerin görüşünün alınmamasının doğurduğu sıkıntılar karşısında Genel Merkez’den gönderilen yazılı talimatla uyarılan il ve ilçe yöneticileri, DEVA, Gelecek, SP ve DP’nin seçilecek yer taleplerini anlaşılır bulmadıklarını üstlerine bildirdi.

SOL OYLARLA SAĞCILAR MECLİS’E

CHP Genel Merkezi’nin partiyi sağcılaştırdığını kaydeden çevreler ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kontenjanından partiye giren sağcılara işaret etti. CHP’li kaynaklar, “Mehmet Bekaroğlu, Bülent Kuşoğlu, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici ve Cihangir İslam gibi isimler yetmezmiş gibi Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal’ın önereceği sağ kökenli adaylar listelerde kendisine yer bulacak. Bunu da sosyal demokrasi aldı altında yapacaklar. Sol oylarla sağı Meclis’e taşıyacaklar. Sağın temsili için sol siyaseti alet edecekler. Bunun kabul edilebilir olmadığını üstlerimize bildirdik” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU PARTİYİ SAĞCILAŞTIRIYOR

İYİ Parti’nin küçük partileri listesine almadığını hatırlatan eski CHP’liler ise, “İYİ Parti kendi eksenini sağa kırmak için marjinal sağ ile bağını kesmeye çalışıyor. Oysa Kılıçdaroğlu ve ekibi partiyi bütünüyle sağcı bir perspektife oturtma derdine düşmüş” değerlendirmesine bulundu.

GENEL BAŞKAN PARTİYE SAĞCILARI DOLDURDU