Gündem CHPli Özel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaya 15 bin lira tazminat ödeyecek
POLİTİKA

CHP'li Özel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a 15 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Davayı karara bağlayan Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'li Özel'in 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Haber Merkezi AA
CHPli Özel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaya 15 bin lira tazminat ödeyecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (sağda)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, 14 ve 15 Ekim 2020'de yaptığı basın açıklamaları nedeniyle dava açmıştı.

15 bin TL manevi tazminat

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Özel'in Oktay'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özel'in 14 ve 15 Ekim 2020'de yaptığı basın açıklamalarında sarf ettiği ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

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