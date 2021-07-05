CHP'li Özel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a 15 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, 14 ve 15 Ekim 2020'de yaptığı basın açıklamaları nedeniyle dava açmıştı.
15 bin TL manevi tazminat
Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Özel'in Oktay'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.
Kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özel'in 14 ve 15 Ekim 2020'de yaptığı basın açıklamalarında sarf ettiği ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.