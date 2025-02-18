CHP’yi İPA’yla dizayn ettiler

CHP’de, mahkemelik olan şaibeli kurultay iddialarının odağındaki isimlerden Buğra Gökçe bu kez de ‘parti içi dizayn’ göreviyle gündemde.

“CHP’yi dizayn etmek”le görevlendirilen Buğra Gökçe, 31 Mart 2024’teki yerel seçimde İzmir’den büyükşehir belediye başkanı adayı olmak istedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Gökçe’nin İzmir adayı olmasını istiyordu. Ancak Gökçe’nin bu talebi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e takıldı.

İPA’NIN BAŞINA KOYDU

İBB Genel Sekreter Yardımcılığı ve İETT Genel Müdürlüğü görevlerini de üstlenen Gökçe’yi aday yaptıramayan İmamoğlu 2024’te İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Başkanı olarak görevlendirdi. Gökçe’nin İPA’daki ilk önemli icraatıysa Genel Başkan Özgür Özel’in isteği ve İmamoğlu’nun talimatıyla CHP Genel Merkezi’ni denetlemek oldu.

PLANLAMA NİSANDA YAPILDI

Özgür Özel, yerel seçimlerin hemen sonrasında Nisan 2024’te CHP Genel Merkezi’ndeki çalışanları ile bir araya gelerek ‘bağımsız denetçi’ olarak seçilecek bir insan kaynakları firmasının personel ile görüşeceğini açıkladı. Bu firmanın Genel Merkez’deki verimliliği artırmaya yönelik çalışma yürüteceğini söyleyen Özel, sürecin tamamlanmasından sonra bazı personel ile yolların ayrılabileceğini de ifade etti. Hatta Özel’in bu açıklamasından kısa bir süre sonra Genel Merkez’deki Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bazı isimlerle yollar ayrıldı.

ÜÇ GÜNLÜK DENETİM

Ardından bu görev, başında Buğra Gökçe’nin olduğu İPA’ya verildi. Gökçe’nin görevlendirdiği 3 İPA yetkilisi, Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin koordinasyonunda insan kaynakları yönetimi adı altında Genel Merkez’de 20-22 Eylül 2024 tarihlerinde denetim yaptı. Üç günlük çalışmada ilk olarak genel başkan yardımcıları ile görüşüldü. Birimlerin çalışma yöntemlerine ilişkin bilgi alındı. Daha sonra Genel Merkez’deki birimlerden seçilen birer isimle görüşme yapıldı. Bu görüşmelerde de işleyiş hakkında bilgi alındı.

RAPOR HAZIRLADI

İPA denetçileri yaptığı görüşmeler kapsamında bir rapor hazırladı. Rapor, parti yönetimine sunulmadan önce Ekrem İmamoğlu’na verildi. Tüm denetlemelere rağmen sadece biri ekonomi uzmanı, diğeri de halkla ilişkiler uzmanı olan iki isimle yolların ayrılması dikkat çekmişti. İPA’nın denetiminde uyum sağlayanların listesi oluşturuldu. Bu listedeki isimlerin kim olduğu öğrenilemedi. Öte yandan raporların İmamoğlu’na sunulması Özel destekçisi MYK üyeleri Burhanettin Bulut ve Suat Özçağdaş’ı rahatsız etmişti.











