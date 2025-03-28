'Çocuklar Güvende Ekipleri' 300 bin çocuğa ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çocukların ve ailelerin risk durumuna karşı bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi için eğitim, rehberlik ve danışmanlık gibi hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık bünyesindeki 'Çocuklar Güvende Ekipleri', risk gruplarında değerlendirilen çocukları korumaya yönelik tespit ve müdahale çalışmaları yapıyor. Psikolog, psikolojik danışman, sosyal çalışmacı ve sosyologlardan oluşan ekipler, kırsal bölgelerdeki çocuklara ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik yapıyor.