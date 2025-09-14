Yeni Şafak
Çorum'da üç zanlının üzerinde uyuşturucu bulundu: Gözaltına alındılar

21:5814/09/2025, Pazar
AA
Çorum’un Alaca ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin attığı poşette 46,7 gram uyuşturucu madde emdirilmiş tütün ele geçirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ayhan Mahallesi'nde, durumundan şüphelendikleri K.Ö, İ.B. ve Y.Ç'ye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bu sırada zanlılar, ellerindeki poşeti yere atarak kaçmaya başladı. Polis kovalamacasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların yere attığı poşette ise 46,7 gram uyuşturucu madde emdirilmiş tütün ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.


