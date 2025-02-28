Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç Türk-Alman Üniversitesi'nde konuştu

"Bu olaylar gerçekleşirken, tüm dünyadaki ilişki içerisinde olduğumuz aktörlerin çoğu bizleri aradı. Şu anda Cumhurbaşkanımıza her gün artık telefon bağlamayı yetiştiremiyoruz. O kadar çok kişi, başbakanı ve cumhurbaşkanını arayıp görüş, fikir, yönlendirme almak istiyor. Bakanlarımızı, bizleri... Zaten sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu niye oluyor? Çünkü etki alanınız eğer olursa sizin görüşünüzün ve fikrinizin bir karşılığı olacağını hissederlerse ve sizin de yapınızdan belli ölçüde eminlerse o zaman sizinle iletişimle temasa geçiyorlar."