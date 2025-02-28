Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç Türk-Alman Üniversitesi'nde konuştu

Kılıç: Bugün baktığımızda DEİK verilerine göre Almanya'da Türklerin sahip olduğu işletmelerde 500 binden fazla istihdam oluştu. 100 binin üzerinde işletme, 50 milyar avro ciro yaptı Almanya'dan Türkiye'ye sadece yatırım gelmiyor, iki ülke, ortak projelerle üçüncü ülkelere de yatırım yapıyor. Savunma sanayi, tarım, demir-çelik ve teknoloji gibi sektörlerde işbirliği artarak devam ediyor.
Türkiye'nin kişi başına düşen gayri safi milli hasılasının 1961'de 230 dolar olduğunu aktaran Kılıç, bugün ise bu rakamın 13 bin doların üstüne çıktığını söyledi.
Kılıç, 1961'de Türkiye-Almanya arasındaki karşılaştırmalarda gerçeklerle bugünküler arasında fark olduğuna değinerek, "Bugün baktığımızda DEİK verilerine göre Almanya'da Türklerin sahip olduğu işletmelerde 500 binden fazla istihdam oluştu. 100 binin üzerinde işletme, 50 milyar avro ciro yaptı." diye konuştu.
'Entegrasyon kavramı artık tartışılmamalı'
Kılıç, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının topluma entegrasyonunun artık tartışma konusu olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Almanya'da doğmuş, büyümüş, eğitim almış, iş sahibi olmuş insanlara entegrasyondan bahsetmek abesle iştigaldir. Bu konunun hala gündemde olmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.
Almanya'daki Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda ülkeye büyük katkılar sunduğunu dile getiren Kılıç, bu kesimin ihtiyaçlarının Almanya tarafından da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.
Kılıç, Almanya'nın da orada yaşayan Türklerin talep, ihtiyaç, gereksinim ve sosyal ortamları konusunu göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.
Dünyada belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin etkin aktör olduğunu vurgulayan Kılıç, Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi ve Suriye'deki gelişmeler gibi örneklerin bu belirsizlik çağını desteklediğini anlattı.
Kılıç, Almanya seçimlerinde Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin ikinci parti çıkması, Suriye'de Esad'ın devrilmesi gibi yakın zamanda ortaya çıkan gelişmelerin "belirsizlik çağı" kavramı için örnek gösterilebileceğini dile getirdi.
'Türkiye, dijitalleşme konusunda bazı alanlarda Almanya'nın önüne geçti'
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görev yaparken oradaki diğer üye ve üye olmayan ülke temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde "geleceğe doğru çok hassas olmak gerektiği" konusunda uyarılarının olduğunu hatırlatan Kılıç, bugün yaşananların kendisini haklı çıkardığını söyledi.
Bazıları tarafından "Bizim ne işimiz var Suriye'de? Biz niye oraya kadar girdik? Biz kendi işimize bakalım." dendiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti:
Türkiye'nin dijitalleşme konusunda önemli adımlar attığını ve bazı alanlarda Almanya'nın önüne geçtiğini aktaran Kılıç, e-Devlet sisteminin Almanya'dakinden çok daha gelişmiş durumda olduğunu söyledi.
Kılıç, Almanya'daki Türk toplumunun kendi köklerini unutmadan Almanca'yı da en iyi şekilde öğrenmelerinin artık zorunluluk haline geldiğini sözlerine ekledi.