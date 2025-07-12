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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü: Terör bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü: Terör bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılacak

21:0312/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
AA
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Irak'ın karşılıklı kazanç esasıyla "Kalkınma Yolu" başta olmak üzere birçok alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirerek, ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.


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