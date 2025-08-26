Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te konuşuyor

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'taki Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları;
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Gazzeli Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum. Milletimize Ahlat'tan dün seslendik. Bugün de Malazgirt'teyiz. Heyecanımıza ortak olan sizlere teşekkür ediyorum.
Dünyaya biz buradayız ve burada olacağız mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz zaferimizin 954.yılı mübarek olsun.
