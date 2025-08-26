Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te konuşuyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:3426/08/2025, Salı
G: 26/08/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'taki Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşuyor.


Erdoğan'ın açıklamaları;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Gazzeli Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum. Milletimize Ahlat'tan dün seslendik. Bugün de Malazgirt'teyiz. Heyecanımıza ortak olan sizlere teşekkür ediyorum.


Dünyaya biz buradayız ve burada olacağız mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz zaferimizin 954.yılı mübarek olsun.


Ayrıntılar geliyor...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Malazgirt
#Muş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, tarih duyurusu geldi açıklandı mı?