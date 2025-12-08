Cumhurbaşkanı Erdoğan Orban'ı İstanbul'da kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'I Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı için İstanbul'a gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Karşılama sonrası içeri geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile kısa süre sohbet etti.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'a heyetini takdim ederek görüşmeye geçti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
