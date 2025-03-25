Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak çağrılarının şuursuzluk örneği olduğunu vurguladı: Vandallığın sorumlusu Özel ve şürekâsı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İstanbul merkezli bir yolsuzluk operasyonunun ardından ana muhalefet partisi genel başkanının yaptığı sokak çağrısıyla kısa sürede şiddet hareketine dönüşen olayları milletçe ibretle takip ettik” dedi. Erdoğan, Külliye'deki Kabine Toplantısı sonrası konuştu.





EKONOMİDEKİ DALGALANMA TEMELSİZ VE SUNİ

CHP’nin yolsuzluk operasyonuna verdiği hukuku hiçe sayan tepkinin, diğer alanlarla birlikte ekonomide temelsiz suni bir dalgalanmaya sebep olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Kurumlarımız, piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamak için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir. Elimizdeki araçları etkin şekilde kullanarak son piyasa dalgalanmasını başarıyla yönettik. İllüzyon ortadan kalktığında yaşananların anlamsızlaştığı anlaşılacaktır. Uyguladığımız ekonomi politikasındaki kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Tarihi seviyelerde düşük cari açık, işsizlik oranlarına ulaştık, mali disiplini güçlendirdik ve enflasyonu kontrol altına aldık.”





TÜRKİYESİZ AVRUPA GÜVENLİĞİ OLMAZ

"Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hararetli tartışmalar Türkiyesiz Avrupa güvenliğinin mümkün olmayacağını göstermiştir. Türkiye ile münasebetlerin önemini idrak ediyorlar. Bunları Türkiye-AB ilişkilerin geleceği açısından ümit verici gelişmeler olarak okuyoruz. Türkiye ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde Avrupa ülkeleri ve birlikle ilişkilerini ilerletmeye hazırdır. Aynı iradenin muhataplarımızda da olması esastır."





ABD İLE İLİŞKİLER İVME KAZANABİLİR

"Türkiye olarak Ukrayna-Rusya savaşında çok doğru yerde konumlandık. Ülkemizdeki muhalefet başta olmak üzere kimsenin dolduruşuna gelmedik. ABD’nin 30 günlük ateşkes teklifine Rusya’nın kısmen de olsa olumlu yaklaşımını barışa giden yolda mütevazı fakat kıymetli adım olarak görüyoruz. Bu konudaki düşüncelerimizi Amerikan Başkanı sayın Trump’la yaptığımız telefon görüşmesinde kendisiyle de paylaştım. Oldukça samimi görüşmemizde 100 milyarlık ticaret hedefimiz ve birçok önemli meseleyi ele aldık. Bölgemizdeki güncel, kritik gelişmeleri detaylıca değerlendirdik. Sayın Trump’ın ikinci döneminde Türk Amerikan ilişkilerinin farklı ivme yakalaması mümkündür."





POLİSİMİZ PROVOKASYONA SABIRLA CEVAP VERİYOR

"İstanbul merkezli bir yolsuzluk operasyonun ardından ana muhalefet partisi genel başkanının yaptığı sokak çağrısı sonrası ortaya çıkan kısa sürede şiddet hareketine dönüşen olayları milletçe ibretle takip ettik. Marjinal örgütlerin, şehir eşkıyalarının saldırıları sebebiyle 5 günde 153 güvenlik görevlimiz yaralandı. Her türlü provokasyona rağmen sabır ve soğukkanlılıkla görevlerini yerine getiren güvenlik kuvvetlerimizi kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Ana muhalefet yöneticileri çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir. Yolsuzluk, irtikap, iltimas, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine en basit, seviyesiz, ahlak ve hukuk yoksunu açıklamalara imza atmışlardır. Vandalların saldırılarında yaralanan polisimizin, zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet partisi lideri ve şürekâsıdır."





ŞOVLARI PERDE KAPANINCA BİTECEK

"Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum, provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretin varsa yolsuzluk, hırsızlık, alınan rüşvet, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin. Yürütülen soruşturmadaki iddialara, tutuklanan kişilere her şeyiyle kefilseniz çıkıp bunu adam gibi açıkça söyleyin. Buna niyetiniz yoksa boşuna milleti germeyin. Sadece sloganını değil zihniyetini de aldığınız banka soyguncusu marjinal sol örgütleri polisimizin üzerine salmayın. Öyle yüksek sesle bağırıyorlar ki, aslında yaptıkları işe, söyledikleri söze, sergiledikleri tavra kendileri de inanmadıklarını hal diliyle ikrar ediyorlar. Bunların şovu perde kapanınca bitecektir."





Nevruz’daki bazı görüntüleri tasvip etmiyoruz

Baharın müjdecisi olan Nevruz’u büyük bir coşkuyla kutladıklarını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Genel itibariyle geçmiş yıllara kıyasla daha huzurlu Nevruz geçirdik. Nevruz etkinliklerinden yansıyan bazı görüntüleri biz de tasvip etmiyoruz ama bu seneki olayların gerilimsiz gerçekleşmesini milletimizin birliği adına anlamlı buluyoruz.”





Pamuk şeker üzerinden hamaset

Erdoğan, bir polis memurunun ücretini ödeyerek Nevruz kutlamalarına katılan çocuklara pamuk şekeri vermesini ana muhalefet aktörlerinin eleştiri konusu yaptığını hatırlatarak şu şekilde devam etti: “Sokak teröristlerine kucak açanlar, polisin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyor. Daha düne kadar şehir şehir oy dilenenler, utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise asit atılması ile balta ile saldırılması ile bir sorunları yok. Milletin malının mülkünün yağmalanması ile bir sıkıntıları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesi ile meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor.”





Belediye büfesi bile teslim edilmez

Sokakta yaşananların siyasi hesabının Meclis’te hukuki hesabının yargı önünde sorulacağını vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 5 günlük tanık olduklarımız bir gerçeği göstermiştir. Türkiye gibi büyük ülkenin basiret, vizyon, kalite açısından çok küçük, iptidai, çapsız bir ana muhalefet partisi vardır. Bunları bırakın devleti, yerel yönetimleri bir belediye büfesi bile teslim edilmeyeceği tekrar ortaya çıkmıştır.”





Siyaset tüccarlarına kaptıracak gencimiz yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, siyaset tüccarlarına kaptıracak genci olmadığı söyledi. Öğretmenlere "Sizler Türkiye'nin çok kritik bir eşikte tarihinin en önemli atılımını yapmaya hazırlandığı bir dönemin arifesinde son derece mühim bir vazife üstleniyorsunuz" diyen Erdoğan, TEKNOFEST neslinin gümbür gümbür geldiğini belirterek özetle şunları söyledi:





KORKAKLAR, GENÇLERİN HEYECANININ ARKASINA SAKLANIYOR

"Bu gençleri gördükçe de Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık, çok daha müreffeh olacağından hiç şüphe duymuyorum. Biz de ne yapıyorsak bu gençliğin önünü açmak için yapıyoruz. Şunun da altını çizmek durumundayım. Nasıl ki FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz de yoktur. Gözünü hırs, rant ve para bürümüş olanların oyunlarının farkındayız. Bazı gençlerin heyecanının arkasına saklanan korkakların yaptıkları ucuz hesapların elbette bilincindeyiz. Geçmişte milletimize çok büyük acılar yaşatmış bu kirli tezgaha kesinlikle düşmeyeceğiz. Allah'ın izniyle hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz."



