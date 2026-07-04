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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay'ı atadı: EPDK'ya da 2 yeni üye belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay'ı atadı: EPDK'ya da 2 yeni üye belirledi

07:534/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı.

Atalay'ın özgeçmişi

1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Atalay, yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde Siber Güvenlik üzerine yaptı.

Atalay, 2004-2009 yıllarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Üst Kurul Üyeliği yaptı. 2015-2020 yıllarında HAVELSAN AŞ'de Genel Müdürlük görevini yürüten Atalay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Danışmanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Atalay, 26 Eylül 2024'ten itibaren TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.

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