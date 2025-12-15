Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya eleştiri: Türkiye dünyaya insan hakları dersi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya eleştiri: Türkiye dünyaya insan hakları dersi verdi

18:5715/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Suriye'de Baas rejiminin 13,5 sene boyunca kimyasal saldırılardan işkencelere varıncaya kadar insan haklarına ilişkin ne kadar değer varsa hepsini ihlal ettiğini belirtti. Uluslararası toplum ve kuruluşların dünyanın farklı yerlerinden gelen bu ihlallerin önüne geçmediğini, sorunları çözmek yerine sadece seyrettiğini belirten Erdoğan, "Türkiye devleti ve milletiyle Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de Libya'da; kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nefret siyasetine prim vermeyiz.

Kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız.

Bundan sonra topraklarımıza iyilikten, güzellikten, merhametten başka tohum ektirmeyeceğiz.

Bölgedeki tüm kardeşlerimizin refahını büyütecek, yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz.

Şu an ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarıma sesleniyorum.

Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar Türkiye'de iş başındadır.

23 yıldır sizin emanetinize hamdolsun zerre miskal düşürmedik.

Söz konusu Türkiye olunca hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor, nesnelliğin yerini ideolojik at gözlükleri alıyor.

Biz elbette bunlara aldırmayacağız.

Adalet teşkilatımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Bütçe görüşmeleri esnasında partimizin grup başkanvekiline yönelik ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı belirtmek istiyorum.

Siyasetin seviyesi düşürülmemeli.

Milleti temsil edenler üslup noktasında özenli olmalı.

Baas rejimi 13,5 sene boyunca kimyasal saldırılardan işkencelere varıncaya kadar insan haklarına ilişkin ne kadar kural, kaide, değer, ilke, norm varsa hepsinin ihlal etmiştir.

Uluslararası toplum ve kuruluşlar dünyanın farklı yerlerinde gelen bu ihlallerin önüne geçmemiş sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir.

Türkiye devleti ve milletiyle Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de Libya'da; kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir.

Yol medeniyettir şiarıyla ulaştırma yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

'Ne kadar çok yaparsak trafik o kadar sıkışır' diyen beceriksizler gibi olmadık.

Toplam 36 km uzunluğunda, 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı metro hattının yapımına önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz.

Projenin şimdiden Ankaralı kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Halkın kaynakları iç edilmediği, talan edilmediği, ona buna peşkeş çekilmediği takdirde bu şehre de bu ülkeye de ziyadesiyle yeter.

Bunun için öncelikle milletin verdiği yetkiye emanet nazarıyla bakmak ve ona ihanet etmemek gerekiyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Kabine Toplantısı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir su kesintisi 15 Aralık: İZSU açıkladı, sular ne zaman gelecek? İşte güncel kesinti programı