Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki koltuk değişimine ilk yorum: Al birini vur ötekine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Artık bu ülkede kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor" dedi.













Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 aylık aranın ardından bir kez daha Rize'de bulunmanın, gönülleri kucaklaştırmanın memnuniyeti içinde olduğunu belirtti.





Rize'nin baharının ayrı, sonbaharının ayrı güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, en güzelinin de Rizelilerin her an, her yerde hissettikleri vefası, kadirşinaslığı, aşkı ve sevdası olduğunu söyledi.









"Allah'tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım"





Erdoğan, ömrünü, davasına, ülkesine, milletine ve hemşehrilerine hizmet uğruna adadığını kaydetti.





Yirmili yaşlarda millete siyaset yoluyla hizmet etmek için gençlik kollarında görev üstlendiğini, 30 yaşında partisinin Beyoğlu İlçe Başkanı ve belediye başkanı olarak İstanbul'da hizmete talip olduğunu anımsatan Erdoğan, 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'un makus talihini yenip eser ve hizmetleri şehre kazandırma fırsatı bulduğunu dile getirdi.









Çöp, çukur, çamur içindeki İstanbul'u çöpten, çukurdan, çamurdan kurtararak bugünkü temellerini attıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Elli yaşımda Başbakan olarak ülkeme hizmet ediyordum, 60 yaşında milletimin takdiriyle seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. Şu anda 70 yaşıma merdiven dayadığım bugün mayasını Rize'den aldığım deruni bir aşkla, şevkle, azimle, tecrübeyle ülkeme ve milletime hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Neredeyse, yarım asrı bulan yolculuğumun her safhasında Allah'tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım. Hamdolsun, girdiğim her mücadelede Rabb'imin yardımını da milletimin desteğini de yanımda buldum. Bu sayede yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her engelin kalktığını, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm. Elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimin hayır duasının olduğunu bilerek bir sonraki safhaya geçtik."





Erdoğan, Rize'de başlayıp İstanbul'da dal budak salan, ardından Türkiye'nin 81 vilayetine uzanan, oradan Balkanlar'dan Kafkaslar'a, dost ve kardeş coğrafyalara yayılan, nihayetinde tüm dünyayı kucaklayan bir serencamın hikayesini hep beraber yazdıklarını belirtti.





Aldığı rakama göre tören alanında 40 bin kişi olduğunu bildiren Erdoğan, "Halkımla, hemşehrilerimle beraber Rize merkezde kentsel dönüşümü yaptığımız şu güzellik ayrı bir gurur veriyor bana. Dün neydi buralar, bugün ne oldu? Dükkanlar, mağazalar, ofisler çalışmaya başladığında, herkes konutlarına yerleştiğinde buraların ne anlama geleceğini, ne kadar güzel olacağını herhalde takdir ediyorsunuz" diye konuştu.





Erdoğan, AK Parti'yi, kuruluşunun üzerinden daha 15 ay geçmeden iktidara getiren millete bir söz verdiklerini, "artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini anımsattı.









"Bu ülkede çalışmak, üretmek isteyen herkesin yolu açık"





Aradan geçen 21 yılın ardından dönüp baktıklarında, artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:





"Şimdi soruyorum sizlere, beş, on sene önce buralar neydi? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Artık bu ülkede kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Artık bu ülkede doğmamış çocuğundan pirifani mertebesindeki yaşlısına kadar hiç kimse 'ne olacak halim' endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede kendini kimsesiz hisseden herkesin yanında olduğunu bildiği bir devleti, bir hükümeti var. Artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti devleti tek parti faşistlerinin, kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, bizatihi milletin devletidir. Kardeşlerim, biz tüm bu gelişmeleri, cumhuriyeti cumhurla, devleti milletle, ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak sağladık. Rize'den Düzce'ye, Hatay'dan Balıkesir'e uzanan tüm sahillerimiz, bir tarafına denizi bir tarafına Anadolu'yu alan her vatandaşımız bu hissiyatla güne başlıyor. Ağrı Dağı'nın haşmetli gölgesinden, İç Anadolu'nun bozkırlarına, Ege'nin bereketli ovalarından Güneydoğu Anadolu'nun kadim topraklarına kadar her yerde insanımız aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter."