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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaparak gençlerin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerini kaydetti. Erdoğan paylaşımında, "İnşallah gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışından hatıra fotoğrafı.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışından hatıra fotoğrafı.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her kitap, bir alimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce alimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. İnşallah gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Her kitap, bir âlimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce âlimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. İnşallah gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı #MilletKütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerdir.https://t.co/imfcI0J4At

Cumhurbaşkanı, paylaşımında konuşmasından bir bölümü paylaştı

Erdoğan paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışındaki konuşmasından da bir bölüme iletisinde yer verdi.

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