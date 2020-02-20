Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi' paylaşımı

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Selam verdiği herkesi dolandırmış: 4 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil alım satım işine girdiğini söyleyerek, başta amcası, dayısı gibi yakın akrabaları olmak üzere birçok kişiyi toplam 4 milyon TL dolandıran Türker S. (37), ortadan kayboldu. Mağdur akrabalar ve arkadaşlar Türker S.'den şikayetçi oldu. Akrabası Sefa S, "Selam verip, aldığı herkesi dolandırmış. Herkes mağdur, ocağımız söndürdü" dedi.