Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: Evine girmeyen hak sahibi kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Tüm Hataylı kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum. Bu kararlılığınız son seçimlerde nereye gittiğinizi gösterdi. Bugün kardeşlik ve barış şehri Hatay’da önemli tören sebebi ile beraberiz. Hatay'ı alın dedik ve aldınız. Hatay gerçek belediyecilik ile tanıştı.





Hataylı kardeşlerimiz depremin yaralarını sarmaya çalışırken başkaları koltuk kapmacılık oynanıyordu. Hatay gündelik siyasetin kurbanı olmuştu. Cumhur İttifakı ile tek gündemi sizlere hizmet olacak kadro ile karşınıza çıktık.









"Önemli olan Hatay’ın ayağa kalkmasıdır"





Burası yeniden ayağa kalkacak. Hatay halkı beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Emin ellere sayenizde teslim edildi. Cumhur İttifakı’nın gerçek belediyecilik vizyonuna inanan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim Hataylı kardeşlerimizden razı olsun. 31 Mart akşamı seçim yarışı bitmiş Hatay’a hizmet yarışı başlamıştır. Önemli olan Hatay’ın ayağa kalmasıdır.









Önemli olan Hatay halkının dayanışmasıdır. Hatay belediyecilik hizmetlerinde parmakla gösterilecek. Hatay’ı çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Hataylı kardeşlerimizin tamamına hizmet götüreceğiz. Bizde ayrımcılık olmaz. Asıl olan milletimizin hayır duasını almaktır. Sizlere aşkla hizmet edeceğiz.

















"6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık"





Hataylı kardeşlerimizin tamamına hizmet götüreceğiz. Bizde ayrımcılık olmaz. Asıl olan milletimizin hayır duasını almaktır. Sizlere aşkla hizmet edeceğiz. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Dünyanın 90 ülkesinden daha geniş alanı etkiledi. 350 bin 430 konutun ihalesini gerçekleştirdik. 101 bin 254 tanesini teslim ettik. 29 bin 311 konutun daha kuralarını çekip teslim ediyoruz.









Biz bir şeyi yapacağız dersek yaparız. Şehirlerimiz ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Hatay’a yapılan yardımlar 36 milyar 150 milyonu aştı. Yeniden ayağa kalkana kadar buradan asla ayrılmayacağız.





Alt ve üst yapısı ile bu kadar çalışmayı yapmak her babayiğitin harcı değil. Bütün bu çalışmalar organizasyon yapımızı gösteriyor. Şehirleri ayağa kaldırma irademizi gösteriyor. Büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. İddialarımızın hiçbirinden vaz geçmeyeceğiz.









"Terörün olmadığı Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz"





Terör baronları, emperyalizmin uşakları hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzde aramıza giremez. Türkiye çok büyük devlettir. Biz 2 bin 200 yılı aşan hafıza ile değerlendiriyoruz. Bir adım atmadan her şeyi hesaba katıyoruz. Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Terörün olmadığı Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Tük, Kürt, Arap demeden 85 milyon kardeşçe yaşayacağız. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Kardeşliğimizi bozamayacaklar.





"İsrail bu kafa ile bir yere varamayacak"





Dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran Hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti, bölgesel çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor. İsrail bu kafa ile bir yere varamayacak. Allah’tan bunların kahrını bekliyoruz.











