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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rus lider Putin'e tahıl koridoru teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkileri ele aldı. Erdoğan, Putin'e tahıl koridorundaki tutumu dolayısıyla teşekkür etti.

14:14 . 25/03/2023 Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Rus lider Putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Rus lider Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Ukrayna ile çatışmalar sona erdirilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Yeni adımlar atılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’de mutabık kaldıkları ekonomik işbirliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
#Rusya
18 dakika önce
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