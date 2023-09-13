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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sakarya Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 'Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında "Millî Mücadele’mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Lokman Özdemir
15:44 . 13/09/2023 среда
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Millî Mücadele’mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum.
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Sakarya Meydan Muharebesi
#milli mücadele
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