Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sakarya Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Millî Mücadele’mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum.
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sakarya Meydan Muharebesi
#milli mücadele
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