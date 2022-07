Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa anma törenine mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, ''Soykırımın üzerinden çeyrek asırdan fazla süre geçse de, acımız ilk günkü gibi tazedir. Ortaya çıkartılan her toplu mezar, ebedi istirahatgâhına uğurladığımız her şehitle birlikte acımız ve hüznümüz de büyümektedir. Bosna-Hersek’in, toprak bütünlüğü dahilinde, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını sürdürmesi, Srebrenitsa’da ve Bosna-Hersek’in diğer bölgelerinde kaybettiğimiz şehitlerimize karşı borcumuzdur. Türkiye bu anlayışla Bosna-Hersek’in güvenliği, esenliği ve aydınlık geleceği için gereken her türlü desteği sağlamaktadır'' dedi.

