Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa anma törenine mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine mesaj gönderdi.

Erdoğan’ın mesajı şöyle:

Sevgili Bosna-Hersekliler,

Şehitlerimizin Saygıdeğer Aileleri,

Kıymetli Kardeşlerim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

Kurban Bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin bize, size, İslam Âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum.

İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı, Avrupa tarihinin kara lekesi olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27'nci yıldönümünde, Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı acıları yeniden kalplerimizde hissediyoruz.

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27 yıl sonra bugün ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

Şehitlerimizin kederli yakınlarına ve Boşnak kardeşlerimize şahsım ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Soykırımın üzerinden çeyrek asırdan fazla süre geçse de, acımız ilk günkü gibi tazedir.

Ortaya çıkartılan her toplu mezar, ebedi istirahatgâhına uğurladığımız her şehitle birlikte acımız ve hüznümüz de büyümektedir.

Hâlâ evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan mağdurlar varken, soykırımda rolü olanların samimi bir yüzleşme yerine kendilerini aklama yarışına girmeleri ise insanlık adına utanç vericidir.

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Soykırım suçunu önemsizleştirmeyi hedefleyen, Boşnak kardeşlerimizin acılarını görmezden gelen, şehitlerimizin aziz hatıralarını inciten bu tür adımları kabul etmiyor, esefle karşılıyoruz.

Bosna-Hersek’in, toprak bütünlüğü dahilinde, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını sürdürmesi, Srebrenitsa’da ve Bosna-Hersek’in diğer bölgelerinde kaybettiğimiz şehitlerimize karşı borcumuzdur.

Türkiye bu anlayışla Bosna-Hersek’in güvenliği, esenliği ve aydınlık geleceği için gereken her türlü desteği sağlamaktadır.

Hiç şüphesiz huzurlu ve müreffeh Bosna-Hersek’in teminatı yetişmekte olan genç nesildir.

Bosnalı gençler gayretleriyle, başarılarıyla, geçmişi unutmadan geleceği inşa etmedeki kararlılıklarıyla ülkelerine de umut kaynağı olmaktadır.

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Türkiye, diğer alanlarda olduğu gibi Bosna-Hersek’in eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik katkılarını da sürdürmektedir.

Nasıl tarih boyunca Boşnak kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olduysak, inşallah bundan sonra da tüm imkânlarımızla Bosna-Hersek’e sahip çıkamaya devam edeceğiz.

Özellikle 27 yıl önce tüm dünyanın ve Avrupalı askerlerin gözü önünde işlenen soykırımın unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gözü yaşlı annelerine, yakınlarına ve tüm Bosnalı kardeşlerime sabr-ı cemil diliyorum.

Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, her birinize şahsım ve milletim adına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum.

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Kalın sağlıcakla…