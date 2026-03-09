Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte gündem maddeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.
Bölgesel Gelişmeler: Orta Doğu'da tırmanan gerilim, özellikle İran-ABD-İsrail eksenindeki savaş riski ve bunun Türkiye'ye yansımaları.
Ekonomi ve Emekli İkramiyeleri: Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerine yapılacak olası artışlar.
Bayram Tatili: 20 Mart'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusu.
Güvenlik: KKTC'ye konuşlandırılan F-16'lar ve sınır ötesi operasyonlardaki son durum.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.