Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte gündem maddeleri

15:429/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.

Toplantının ana gündem maddeleri şunlar;

Bölgesel Gelişmeler: Orta Doğu'da tırmanan gerilim, özellikle İran-ABD-İsrail eksenindeki savaş riski ve bunun Türkiye'ye yansımaları.

Ekonomi ve Emekli İkramiyeleri: Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerine yapılacak olası artışlar.

Bayram Tatili: 20 Mart'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusu.

Güvenlik: KKTC'ye konuşlandırılan F-16'lar ve sınır ötesi operasyonlardaki son durum.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.


#Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
