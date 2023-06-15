Dağdan gençleri kandırmaya gelmiş

Suriye’de PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde silahlı eğitim alan MLKP’li terörist Ankara’da yakayı ele verdi. Kesintisiz operasyonlarla terör örgütlerine nefes aldırmayan Ankara Emniyeti, bir darbe de MLKP terör örgütüne vurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube müdürlükle-rince yürütülen çalışmalarda, Suriye’de PKK/YPG kontrolündeki bölgede MLKP mensuplarıyla birlikte silahlı eğitim alan B.Y.’nin Ankara’ya geldiği belirlendi. Örgüt mensubunu takibe alan polis, B.Y.’nin M.H. isimli örgüt mensubuyla temasa geçtiğini tespit etti. Her iki örgüt mensubunun örgüte eleman kazandırmaya ve sözde gençlik yapılanması kurmaya çalıştıkları anlaşıldı. MLKP’li teröristlerin yakalanması için dün operasyonun düğmesine basıldı. TEM polisi, iki teröristi de gizlendikleri adreslerde kıskıvrak yakaladı. Operasyonda, propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.