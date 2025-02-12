DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu: Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geçtiğimiz günlerde, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirmişti.
Bahçeli'nin tıbbi durumunun son derece iyi olduğu, odasında dinlendiği ifade edilmişti.
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.