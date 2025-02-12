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DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu: Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu: Türkiye'nin size ihtiyacı var

18:1812/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tuncer Bakırhan, ameliyat olan Devlet Bahçeli'yi arayıp 'geçmiş olsun' dedi.
Tuncer Bakırhan, ameliyat olan Devlet Bahçeli'yi arayıp 'geçmiş olsun' dedi.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geçtiğimiz günlerde, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirmişti.

Bahçeli'nin tıbbi durumunun son derece iyi olduğu, odasında dinlendiği ifade edilmişti.

DEM Parti'den Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Türkiye'nin size ihtiyacı var"

Bakırhan, görüşmede,
"Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var"
ifadelerini kullandı.


#Tuncer Bakırhan
#Dem Parti
#MHP
#Devlet Bahçeli

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