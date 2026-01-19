DEM Partili Gülcan Sayyiğit 'Anadolu'dan rahatsız oldu: Dayatmayı kabul etmiyoruz

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtlere yönelik 8 maddelik bir bildiri yayımlayarak Kürtlerin ülkenin asli ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ilan etti.

Bildiride, Kürtlerin kültürel ve dilsel kimlikleri anayasal güvence altına alındı, Kürtçe ulusal dil olarak tanındı ve yoğun Kürt nüfusunun bulunduğu bölgelerde eğitimde kullanılmasının önü açıldı.

1962 nüfus sayımından kaynaklanan vatandaşlık mağduriyetleri kaldırılarak tüm Kürtlere tam vatandaşlık hakkı verildi.

Ayrıca Nevruz Bayramı resmî tatil ilan edilirken, zorla göç ettirilenlere silah bırakmaları şartıyla koşulsuz geri dönüş çağrısı yapıldı.

DEM Partili Gülcan Sayyiğit bildiriden rahatsız

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Ahmed Şara’nın Kürtlerin haklarına ilişkin yayımladığı kararnameyi hedef aldı.

Sayyiğit, Kürtçenin seçmeli ders olarak sunulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Kürtçe seçmeli ders değil, resmi dil olmalıdır. Biz neden haftada sadece iki saatlik bir seçmeli ders talebinde bulunalım?” dedi.

Kararnamenin tek taraflı olduğunu savunan Sayyiğit, “Bir kişi tek başına bir halkın kaderi hakkında karar veremez. Bu yaklaşım kapsayıcı değil, dayatmacıdır” diye konuştu.

Açıklamasında Türkiye’ye de dil uzatan Sayyiğit, “Türkiye’deki o malum zihniyetin bugün Suriye topraklarında da tezahür ettiğini görüyoruz” dedi.

‘Anadolu’ ismini hedef aldı

Kürtlerin benzer söylemlerle uzun yıllardır karşı karşıya kaldığını iddia eden Sayyiğit, “Bu hikayeleri 100 yıldır dinliyoruz.” dedi.

DEM Parti vekili, ‘Anadolu’ isminin dayatma olduğunu belirtip bölgenin sözde Kürdistan’ın toprakları olduğunu iddia etti.







