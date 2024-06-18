DEM'li belediye mobbingi üst boyuta taşıdı: Ölüm tehditleri alıyorum

DEM’li Diyarbakır Bağlar Belediyesi basın biriminde çalışan 30 yıllık gazeteci Saffet Azbay, görevinden alınarak parke taşı işine verildi. Kendisine mobbing ve baskı uygulandığını belirten Azbay, Yeni Şafak’a konuştu. Basın müdürü Halime Demirtaş’ın, “Emir yukarıdan geldi” dediğini anlatan Azbay, “Basında çıkan haberlerin ardında ölüm tehditleri alıyorum. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Bağlar Belediyesi yönetimidir" diye konuştu.