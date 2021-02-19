​Deprem anında kesintisiz iletişim geliyor: Enkaz altından sinyal verecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akıllı telefonlara yüklenecek ve deprem anında çalışacak bir iletişim sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bakan Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen, Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu. Soylu, 2020’de salgın ve afetlerin birlikte yaşanması nedeniyle sahada birçok şeyin görüldüğünü, tüm bakanlıkların da bu vesileyle afet sistemini revize ve test ettiğini söyledi.

TEKNOLOJİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Operatörlerle birlikte yeni iletişim sistemi geliştiriyoruz

İMKANSIZI BAŞARDIK

Afet anında veya Türkiye’nin tamamını kapsayabilecek bir risk halinde, ülkenin bir başından bir başına aynı iletişimi sağlayacak model kurmakla yükümlü olduklarını ifade eden Soylu, polisin, jandarmanın, sahil güvenliğin sistemlerinin birbirinden farklı alt yapıda olduğunu hatırlattı. Bu sistemlerin teknik farklılıklar nedeniyle birleştirilemeyeceğinin kendilerine söylendiğini aktaran Bakan Soylu, “Bir imkansızı başarmanın şu anda mutluluğu içerisindeyim” ifadesini kullandı.

HEPİMİZİN İŞİNE YARAYACAK

Bu sistemlerin, birbirleriyle bağlantılı olmadan her kurumun kendine ait öncelikleri belirlenerek kurulduğunu söyleyen Soylu, “Üçü bir araya geldiği zaman, tam Türkiye’yi kavrayabileceğimiz ve kapsayabileceğimiz bir sistemi oluşturabilecek bir anlayış. Dün itibarıyla arkadaşlarımız Ağrı’daki bir, buradan direkt olarak ulaşabileceğimiz iki, onların birbirleriyle beraber konuşabileceği bir sistemi bize çalıştırdılar ve biz bu konuda bir adım attık. Bu hepimizin işine yarayacak” diye konuştu.

GÜNDEM Bakan Soylu: Deprem anında devreye girecek iletişim sistemi geliştiriyoruz

YENİ BİR SİSTEM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Operatörlerin de içinde olduğu, bakanlıklarla birlikte adım attıkları yeni bir uygulama gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu, akıllı telefonlara indirilecek uygulamada özellikle afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında olabilecek pratik bilgilerin yer alacağını anlattı. Soylu, akıllı telefona indirilecek uygulamaya ilişkin de bir çalışmalarının olduğunu dile getirerek, “Sağlayabilirsek yeni satın alınan telefonlara uygulama yüklenerek başlayacak” dedi.

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