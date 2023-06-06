Deprem konutlarının ilk etabı 29 Ekim'de teslim

Depremzedeler için yapılan kalıcı konutlar hızla yükseliyor. 6 Şubat depreminin ardından sözleşmeleri imzalanan ve 46’ncı gününde ilk temelleri atılan deprem konutlarında inşa çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde ilk kazma 21 Şubat’ta vuruldu.

Bugüne kadar 130 bin 244 konut, 36 bin 236 köy evi ve 5 bin 173 ahır olmak üzere toplamda 171 bin 653 bağımsız bölümün ihalesi yapılarak yapım süreci başlatıldı.

KABA İNŞAATLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Geçen 3 ayda birçok konutun kaba inşaatları tamamlandı, çatıları göründü. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. İlk etapta temeli atılan konutların 29 Ekim’de hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

KÖYLERE YENİ YAŞAM ALANLARI

Köyleri yeniden ayağa kaldıracak projelerle bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Bakanlık tarafından, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evleri ahırlarla birlikte yapılıyor. 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cem evi planlaması yapılarak projeler hazırlanıyor. Köy evlerinin sözleşmeleri depremden 15 gün sonra yapıldı ve 2 ay içerisinde inşaatları tamamlandı.Sanayicilere destek olmak amacıyla ilk etapta küçük sanayi niteliğinde 6 bine yakın iş yerinin yer alacağı sanayi siteleri de oluşturuluyor.

İŞ YERLERİ DE EŞ ZAMANLI İNŞA EDİLİYOR

Deprem bölgesinde Malatya’da 714, Kahramanmaraş’ta 142 ve Gaziantep İslahiye’de 80 olmak üzere toplamda 936 küçük sanayi dükkânının ihalesi yapıldı, inşası sürüyor. Yapımı devam eden sanayi sitelerinde oto tamir sektörü ve yan ürünleri, demir doğrama ve atölyeleri, PVC doğrama ve cam atölyeleri, mobilya sektörleri yer alacak. İş yerlerinin erken bitmesi durumunda hemen, aksi halde yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

352 noktaya konteyner kent

Depremin hemen ardından vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulumuna başlanan konteyner kentlerde de büyük ilerleme sağlandı. Depremin ilk gününden bugüne kadar 352 noktada 126 bin 605 konteyner kurulumu yapıldı. Konteyner kentlerde 206 bin 704 afetzede barınıyor. ihtiyaç duyulan tüm konut projeleri, devlet tarafından eş zamanlı yürütülüyor. 11 ilde afet bölgesindeki deprem konutları inşa edilirken bir yandan da Sosyal Konut Hamlesi “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” için çalışmalara devam ediliyor. Depremler nedeniyle ara verilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kuralar çekildi, süreç işliyor.







