Depremzedelere yardım bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 şehrimizde binlerce binayı yıktı. Ancak çevrelerindeki binalar ayakta kaldığı halde eksik çimento ve demir ya da yanlış uygulamalardan dolayı yıkılan binaların sorumlularına takip başlatıldı. Adalet Bakanlığı, başsavcılıklara yazı göndererek, firarların önlenmesini istedi.