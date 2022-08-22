Deterjan Pazarı ile 300 milyon TL'lik para trafiğini yönetmişti: İfadesi ortaya çıktı

​Deterjan Pazarı ile 300 milyon TL'lik para trafiğini yönetmişti.

Ankara Kahramankazan’da ‘Deterjan Pazarı Kimya Sanayi A.Ş.’ fabrikasını kuran Süleyman Kocabaş (39), deterjan hammaddesini satarak bunu ‘Banyo Topu’ haline getirildikten sonra üç katı fiyatla geri almayı garanti eden bir sistem kurdu.

İlk üyeler yüksek kazanç sağlayınca Türkiye’nin 81 ilinden binlerce kişi sisteme dahil oldu. Ancak üretim olmadan sadece sıcak para girişine dayalı sistem bir süre sonra çöktü. Cumhuriyet Savcılığı, dolandırıcılıktan soruşturma açtı. Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, sistemin deşifresine yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takip yaptı. Ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan sistemin kurucusu Süleyman Kocabaş ve şirket ile ilgili imza yetkisi bulunan akrabası Osman Kocabaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Üyelerin getirdikleri ‘banyo topları’nın fabrikada atıl bırakıldığı, yağmurdan köpük olduğu ve hiçbir şekilde üretime dönüştürülmediği belirlendi.

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GÜNDEM Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası: 40 bin kişiyi mağdur etti

HESAPLAR BOŞALTILMIŞ

Savcılık ve emniyete giden binlerce kişi Kocabaş’ın kendilerini dolandırdığını belirterek şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede 40 bin kişinin sisteme dahil olduğu belirlendi. Kocabaş ile kurduğu “deterjan pazarı” şirketi hesapları da geriye dönük incelemeye alındı. Kocabaş ve şirket hesabına 300 milyon liradan fazla para girişi olduğu, ancak hesapların boşaltıldığı belirlendi. Paraların nerelere aktarıldığına yönelik inceleme başlatıldı.

BAKANLIK: ÜRETİM YOK

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı’ndan da şirketle ilgili bilgi istendi. Ticaret Bakanlığı, soruşturma dosyasına gönderdiği yazıda, “Şirketin üretim yapmadığı, üretime dayalı bir yapısının ve üretim üzerinde herhangi bir ticaretinin bulunmadığı, şirketin Saadet Zinciri şeklinde çalıştığı, kişilerden topladığı paralarla kâr payı adı altında ödeme yaptığı, sisteme yeni üye ve para girişinin kesilmesiyle sistemin çöktüğünü” belirtti

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SOSYAL MEDYAYI SUÇLADI

Lise mezunu olan, geçmişte merdiven altı deterjan üreten bir atölyede çalışan Kocabaş’ın, sonra ‘Deterjan Pazarı’nı kurarak, ‘saadet zinciri’ sistemiyle vatandaşlardan para toplamaya başladığı belirlendi. Kocabaş Emniyet’teki ifadesinde, “Sosyal medyada olumsuz söylemler çıkınca sistem tıkandı. Bir ara hasta olduğum için işlerle ilgilenemedim. Hem sosyal medyadaki olumsuz haberler hem de hastalığım nedeniyle iş yapamadık. Para kaynaklarımız kesildi. Ödemeleri yapamadık. Karşılıksız para toplamam söz konusu değil, kişilere deterjan hammaddeleri satıp, ‘banyo topu’ haline getirdikten sonra üç katı fiyatla geri alıyorduk. Herkesin parasını ödeyecektik” dedi.

ÜNLÜ İSİMLERE 9 MİLYON LİRA

Firma sahibi Süleyman Kocabaş’ın sisteme daha çok kişiyi dahil etmek için reklam ve tanıtıma milyonlarca lira harcadığı belirlendi. Kocabaş, ifadesinde reklamlarda oynattıkları ünlülere 9 milyon lira verdiğini söyledi. Kocabaş’ın bir reklam firmasına da tanıtım ve reklam filmleri çektirdiği, afiş-broşürler hazırlattığı, ancak reklam firmasına ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Operasyonun ardından söz konusu reklam firması yetkilileri de Emniyet’e gelerek Kocabaş’ın kendilerini de mağdur ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

FOTOĞRAF 9 Ankara'da \"deterjan topu\" yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vaat ederek dolandıran 'Deterjan Pazarı' saadet zinciri soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.<br><br> Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi ve firmaya ait adreslerde yapılan aramalarda, evrak ve dosyalar ile ürünlere el koyuldu. Emniyet güçlerine şikayette bulunan mağdurların sayısı 100'ü aştı.<br><br> SADECE ÜRETİM VAR SATIŞ YOK<br>Firmaya ait fabrikada yapılan arama ve incelemelerde ürünlerin, atıl durumda olduğu görüldü. Fabrikadaki dosyalar üzerinde yapılan incelemelerde ise firmanın, bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, yurt içine ve dışına satış yapmadığı tespit edildi. Tek bir banyo topu için talep edilen hammadde ücretinin, ürünün piyasadaki satış fiyatından fazla olduğu tespit edildi.<br><br> DOLANDIRICILIK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?<br>Ankara'da faaliyet gösteren firma, intertten kendisine müşteri buluyordu. Sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor. Bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı vaadediyordu. ÖDEMELERDE SORUN ÇIKTI<br>Mağdurların ifadeleri dolandırıcılığa ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.<br><br>Buna göre, firma ilk etapta 30 gün içinde kurutulan ürünleri 3 katı fiyata satın aldı. Ardından, bu süreyi 90 güne çıkardı.<br>Bu sayede 1 yılda sisteme yaklaşık 40 bin kişi dahil oldu. Bir süre sonra banyo toplarını getirenlere \"bozuk\", \"kırık\", \"uygun değil\" diyerek eksik ödeme yapılmaya başlandı.<br><br> \"DETERJAN TOPLARI TOZ HALİNE GETİRİLİP ÜYELERE SATILDI\"<br>Bir mağdurun iddiasına göre, teslim edilen ürünlerin bir kısmı işlemden geçirildikten sonra üretim yapılması için tekrar satıldı. Firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.<br><br> Deterjan Pazarı dolandırıcılığında yeni ayrıntılar: Sadece üretim var satış yok Üç katı kazanç vaadi ile 10 bin kişiyi dolandıran "Deterjan Pazarı" saadet zinciri soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde firmanın deterjan toplarını ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, yurt içine ve dışına satış yapmadığı tespit edildi.

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