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POLİTİKA

Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net Mitingi'nde vatandaşlara sesleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli konuşuyor
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net Mitingi'nde vatandaşlara sesleniyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

Milliyetçi ülkücü hareket ile Cumhur İttifakı, Türk milletinin geleceğini kurmak, Türk devletinin geleceğini kurtarmak ve mazlum milletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da göreve hazırdır.


İçine düştükleri buhranın bizi alakadar eden tarafı yoktur. Ancak Türkiye'mizin istikbalini riske atacak sakıncalı ilişkileri ve sancılı ünsiyetleri olduğundan dolayı zillet ittifakının kundura derisinden maskesini indirmek de bizim için milli bir görevdir. Tek bildikleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönme planlarıdır.

"ALTILI MASADA HERKESİN FARKLI ADAYI VAR"

Her birinin gizli ajandası, farklı adayları vardır. Birbirleriyle anlaşamayan, birbirinin kuyusunu kazıp masadan kalkmak için fırsat kollayan partilerin ortak akla sahip olduğunu ileri sürmek temelsiz bir uydurmadır.

Çıkarları dışında hiçbir şey gözetmeyen partilere güven duyulur mu, ruhsat verilir mi? Zillet ittifakı kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır.

'HİÇBİR GÖNÜL KIRIKLIĞINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Karar verdik, mutlaka tatbik ve takip edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız. Hiçbir gevşemeye, gönül kırıklığına müsaade edeceğiz. Seçime kadar değil, Türkiye Yüzyılı'nın çatısını elbirliğiyle öresiye kadar aziz milletimizi üst lige taşıyana kadar biriz diyeceğiz.

"SİSTEM" POLEMİKLERİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul edip onaylayan aziz Türk milletidir. Millet ne diyorsa, boynumuz kıldan incedir. Milletin seçimini karalayanlar demokrasiyi ağızlarına alamaz, adaleti diline dolayamaz, ahlaktan da bahis açamaz.

Bu sistemle ülkemiz dış politikada altın çağını yaşamaya başlamıştır.

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