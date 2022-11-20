Devlet Bahçeli: Terörist neredeyse Türkiye orayı yıkıp geçmektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da konuşuyor. https://t.co/eVuuuvx3r1 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2022

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Samsun, kurtuluşumuzun meşalesidir. Samsun; Türkiye Cumhuriyeti'nin tertemiz mayası, Türk milletinin yüz akıdır. Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden aziz ecdadımızı, terörle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi rahmetle yad ediyorum.

CUMHUR İTTİFAKI GÖREVE HAZIRDIR

MHP ile Cumhur İttifakı Türk milletinin geleceğini kurmak, mazlum milletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da göreve hazırdır.

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MİLLİ MÜCADELE SÜRECİ MİLLİYETÇİLİĞİN YOL HARİTASIDIR

Milli mücadele süreci millet sevgisinin, milli aklın sınandığı milliyetçiliğin yol haritasıdır. 19 Mayıs 1919'da umutsuzluğun koyu sisi dağıtıldı. Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti. Samsun'a çıkış, Cumhuriyet'in kuruluşunun müstesna iradesiydi. Bu iradeye ambargo koyamayacaklar. Güvence; aziz Türk milletinin kahramanlık itibarıdır.

MUHALEFET PARTİLERİ TÜRKİYE'NİN KARŞI CEPHESİNDE TOPLANMIŞLARDIR

Türk milleti Lozan öncesine döndürülmek istenmektedir. Dışarıda taviz türbülansına kapılan, içeride ise yalan talan politikalarına bel bağlayan muhalefet partileri Türkiye'nin karşı cephesinde toplanmışlardır. Milli ilerleyişimizi durdurmaya da takatleri yetmeyecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonu; yayından çıkmış ok gibidir, menziline de süratle ilerlemektedir.

ZİLLET İTTİFAKININ ADAYI HALA ORTADA YOKTUR

Seçimlere az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. Eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar, bir arpa boyu yol alamamışlardır. Zillet ittifakının kundura derisinden yapılmış maskesini indirmek de bizim için milli bir görevdir. Tek söyledikleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmek projeleridir. 6+1 formatında kurulmuş masada vatan ve millet sevgisinin kırıntısı yoktur. Her birisinin gizli ajandası, farklı cumhurbaşkanı adayları vardır ve karşımızdadır. Birbirleri ile anlaşamayan, birbirinin kuyusunu kazan partilerin ortak akla sahip olduğunu ileri sürmek temelsiz bir uydurmadır.

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CUMHUR İTTİFAKI'NA KUMAR MASASI DİYENLERİN AKLINA VE AHLAKINA ŞAŞARIM

Yapılanı yıkmak amacıyla bir araya gelmiş, çıkarları dışında hiçbir şeyi, gözetmeyen partilere güven duyulur mu? Zillet ittifakı kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Zillet ittifakı karanlık bir projedir. Cumhur İttifakı'na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Asıl kumar masası bellidir. Türkiye Cumhuriyeti masada kurulmadı. Keyifleri yetene kadar yedi düvelle güç birliği yapsınlar Cumhur İttifakı çalışmaya bakacak. Belirsizliğin rotasını takip etme anlayışında değiliz.

CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR

Yol haritamız bellidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna milli birlikle ulaşmanın azmindeyiz. Seçimleri Türk milletinin karar anı, Cumhuriyeti yeni yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Adayımız belli, kararımız nettir. Seçime kadar değil, Türkiye Yüzyılı'nın çatısını el birliğiyle örene kadar biriz diyeceğiz. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, pazarlıksız, araçsız, Türk milletinin has bahçesidir. Cumhurbaşkanı adayı da sayın Erdoğan'dır.

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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE 'TEK ADAM YÖNETİMİ' DİYENLER YALANCIDIR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'tek adam yönetimi' diyenler yalancıdır, 'şahsım rejimi' diyenler On Numara müfteridir. Milletin seçimini karalayanlar demokrasiyi ağzına alamaz.

KILIÇDAROĞLU, MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR

Ülkemiz dış politikada altın yıllarını yaşamaya başlamıştır. Söz dinleten, egemenlik haklarından bir milim taviz vermeyen bir Türkiye gerçeği ortaya çıkmıştır. Otobanlar, köprüler, tüneller, havalimanları yapılmış, ülkemiz dev bir şantiyeye dönüşmüştür. Salgınla en tesirli mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Maalesef ekonomide ayak oyunları bitmemiştir.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 18 Kasım 2022'de sosyal medyadan yaptığı İstanbul Borsası'nın itibarına gölge düşürme teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır. Rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsası Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmaktadır. Kılıçdaroğlu, milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur. Bu Kılıçdaroğlu, tasfiye memurudur.

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İSTİKLAL CADDESİ'NDE YAŞANAN HUNHAR SALDIRI TÜRKİYE DÜŞMANLARININ FAAL OLDUKLARININ KANITIDIR

Terörle mücadele çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru baltalanmıştır. Güvenlik güçlerimiz hainleri araya araya bularak etkisiz hale getirmişlerdir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef orasıdır.Dost görünümlü şaibeli ülkeler, kiralık katiller kullanmaktadır. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan hunhar saldırı Türkiye düşmanlarının faal olduklarının kanıtıdır.





VAKİT, DÖKÜLEN KANLARIN HESABINI DAMLA DAMLA SORMA VAKTİDİR

Dün gece yarısı yapılan harekâtla teröristlerin mağara, barınakları vurulmuştur. Hainler için hiçbir yer güvenli korunaklı değildir.Vakit hesap vaktidir. Vakit; dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. TSK'yı tüm gücümüzle destekliyor, en alt rütbeden en üst rütbeye kadar hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

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'TERÖRİSTE TERÖRİST DİYEMEYEN KİM VARSA TERÖRİSTİN EYLEM VE FİKİR YOLDAŞIDIR'

İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan katil her şeyi bir bir açıklarken, malum partiler hala somut delil peşindeler. Zillet partileri ağız birliği etmişçesine suyu bulandırma derdindeler. CHP'nin bir grup başkanvekili teröristin hangi örgüte ait olduğu muamma sözlerini ağzından çıkarmıştır. Teröriste terörist diyemeyen kim varsa teröristin eylem ve fikir yoldaşıdır. Katile katil diyemeyenlerin vatan ve millet sevgisi kalmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomik ve siyasi istikrar korunacaktır. Türkiye'nin üniter yapısına sonuna kadar sahip çıkacağız. Biliyoruz ki bütün Türk illerini de kapsayan büyük bir aileyiz.

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