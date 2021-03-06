​Devlet ve milletin omuzlarında

Bitlis Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 11 kahraman için Ankara’da devlet töreni düzenlendi. Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere önceki gün 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopterle 14.25’te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucu helikopterin Tatvan’a bağlı Çekmece köyü yakınlarında kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Elim kazada can veren 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş (59), Albay Şentürk Aydınyer (49), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29), Uzman Çavuş Hakan Gül (45) ve Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin (33) Türk bayrağına sarılı naaşları dün sabah devlet töreni için Elazığ’dan Ankara’ya getirildi. Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde devlet töreni düzenlendi. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil görevliler katıldı.

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GÜNDEM Katar Emiri Al Sani'den Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle Erdoğan'a taziye telgrafı

BU MAKAMA KAVUŞMAK HER YİĞİDİN KARI DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazlarının kılınmasının ardında şehit Korg. Osman Erbaş’ın tabutunun başına geçerek kısa bir konuşma yaptı: “Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız, Hakk’a uğurladığımız şehitlerimize son buluşmamızda temenni ediyorum ki; Rabbim bizleri Liva-ül hamd ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Tabii şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile gerçekten duruşuyla çok çok farklı mütevazı bir insandı. Yanındaki kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kaza ile emaneti sahibine temsil ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz; ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler; ancak siz bilemezsiniz.’ 11 şehidimizi Hakk’a uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle şimdi inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tüm aileye, ordumuza, milletimize Rabbimden sabırlar diliyorum. Teskiyeyle bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz zaten sizler özellikle teskiye ettiniz. Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar. Ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değil. Rabbim bir mükâfat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki Rabbim bizlere de bunu nasip eder.”

GÜNDEM Helikopter enkazına ilk varan vatandaş konuştu: Karlar altında bir şehidi ellerimle çıkarıp montumu yaralı askerin üzerine attım

Nazmi Yılmaz’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit askerin fotoğrafını taşıyan Mehmetçik de gözyaşlarını tutamadı.

Yaralıların durumu iyi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında yaralanan Gümüşhaneli Binbaşı Alptekin Köprülü ve Ordulu Yüzbaşı Ender Uzunçakmak’ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Helikopter kazasında şehit düşen Şentürk Aydınyer’in babası, oğlunun tabutunu öptü.n

FOTOĞRAF 12 Bitlis'te düşen helikopterde bulunan kahramanların şehadet haberi evlerine ulaştı. Şehit yakınlarıyla birlikte, 83 milyonun yüreğine ateş düştü. Ast. Kd. Üst Çavuş Ömer Umulu. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu. Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir. Kahramanmaraşlı, evli ve 3 çocuk babasıydı. Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz. Kahramanmaraşlı şehidin bir yıl önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek. Şehidin Afyonkarahisar'daki evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Şehidin evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Korgeneral Osman Erbaş. Cuntacılarla büyük mücadele vermiş, FETÖ'cü hain için vur emri çıkarmıştı. 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. SİHA üretimine destek verdi. Kurmay Albay Şentürk Aydınyer. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara’da yaşayan Aydınyer’in 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş. Şehidin Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesinin evine ateş gibi düştü. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi. Uzman Çavuş Tolga Demirci. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu. Yüzbaşı Salih Sarıoğlu.Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi. Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor Türkiye, Bitlis'ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralandı. Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı. Bingöl'den 13.55'te kalkan Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Şentepe'de 2 bin 200 metre rakımdayken düştü. Pilotun son anda fark ettiği bir tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor. BiP'te paylaş

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Dünya acımızı paylaştı

Tatvan’daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’deki diplomatik misyonlardan taziye ve geçmiş olsun açıklamaları yapıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kazanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayıp taziyede bulundu. NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kazanın ardından taziye dileklerini iletti. Malta, Arnavutluk, Azerbaycan, İngiltere, Gürcistan, KKTC, Libya, İsveç ve Venezuela Dışişleri Bakanları, sosyal medya hesapları üzerinden ya da Çavuşoğlu’nu arayarak ülkeleri adına taziye ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

TÜRK MİLLETİNİN ACISI BİZİM DE ACIMIZ

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur da kazadan duydukları üzüntüyü ifade etti. Somali Adalet Bakanı Nur, Twitter’dan yaptığı açıklamada helikopter kazasını üzüntüyle öğrendiğini belirterek “Kötü günlerimizde bizden desteğini esirgemeyen Türk milletinin acısı bizim de acımızdır” ifadesini kullandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, “Şehit haberi bizi derinden üzmüştür. Yüce Allah’tan şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne taziye dileklerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Allah rahmet eylesin”dedi.

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GÜNDEM Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü

YABANCI MİSYON TEMSİLCİLERİNDEN MESAJ

Türkiye’de bulunan büyükelçiler, yabancı devlet misyonları ve uluslararası örgüt temsilciliklerinden de kazayla ilgili açıklamalar yapıldı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, “ABD Büyükelçiliği olarak, Bitlis’teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşır, yaralılara acil şifalar dileriz” mesajını paylaştı. İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott Türkçe paylaştığı taziye mesajında, “Müttefikimiz Türkiye’nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı. Kosova, Almanya, İran, Macaristan ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçileri ile İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, Twitter hesapları üzerinden başsağlığı açıklaması yaptı. Kanada, Pakistan ve İtalya’nın Ankara Büyükelçiliklerine ait hesaplardan da taziye dilekleri iletildi.

Şehit askerlerden geriye gözü yaşlı aileleri kaldı.

Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın tabutunun başında kısa bir konuşma yaptı.

1,5 saat önce ‘Keşke şehit olsam’ demiş

Bitlis’teki helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kazadan 1,5 saat önce 2016 yılında Şırnak’taki hendek operasyonlarında şehit düşen Musa Yılmaz’ın ailesiyle görüşmüş. Şehidin annesi Saadet Yılmaz ve kardeşine, “Şehitlik herkese nasip olmaz, keşke biz de şehit olabilsek. Keşke bize de nasip olsa” diyen Erbaş, o gün yola çıkmadan önce de şehit Musa Yılmaz’ın mezarını ziyaret ederek “Şehitler ölmez vatan bölünmez, ruhun şad olsun” notunun bulunduğu çiçeği kabrine bırakmış. Ayrıca şehidin babasının hastanede yattığını öğrenen Erbaş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ı arayıp ilgilenmesini rica etmiş. Saadet Yılmaz, “Çok merhametli çok şefkatliydi. O bizim babamızdı. Hiçbir zaman bizi bırakmadı, bazen habersiz ziyaretimize geliyordu. Mekanı cennet olsun. En son bize ‘Keşke biz de şehit olsak’ ve ‘Kendini üzme, keşke o mertebe bize de nasip olsa’ dedi. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin” dedi. Şehit Korgeneralin hayatı terörle mücadeleyle geçti.

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2017 yılında 8. Kolordu Komutanlığı’na atanan Erbaş, evli ve 2 çocuk babasıydı.

MİLLİ İHA’LARDA ROLÜ BÜYÜK

FETÖ ile mücadeleye ve yerli-milli İHA’ların geliştirilmesine destek veren Osman Erbaş, 1962 yılında Yozgat Yerköy’de doğdu. Kara Harp Okulundan 1984 yılında mezun olduktan sonra çeşitli birliklerde görev yapan Erbaş, 2008’de tuğgeneralliğe, 2012’de tümgeneralliğe, 2016’da korgeneralliğe terfi etti. 2010’da 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaparken terör operasyonlarında İHA’ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Erbaş’la ilgili “Milli S/İHA sistemlerinin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA’ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü” paylaşımını yaptı. 15 Temmuz şehitlerinin cenazelerinde “Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeriyiz biz, katil olamayız” diyen Erbaş darbe girişimi davasında da tanıklık yapmış, “Bu millet var oldukça, silahlı kuvvetler var olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Şehitlik sana yakıştı ağabey

Ahmet Erbaş

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın, amcasının oğlu olan şehit korgeneral Osman Erbaş’la ilgili yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Ahmet Erbaş korgeneralin şehit cenazelerindeki görüntülerini “Şehitlik sana yakıştı ağabey” notuyla paylaştı.

3 ay önce baba olmuş

Şükrü Karadirek

Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek 1992’de Afyonkarahisar’da doğdu, 2019 yılında Kara Havacılık Okulundan mezun oldu. 1.5 yıl önce evlendiği öğrenilen Şehit Şükrü Karadirek, 3 ay önce baba olmuştu. Oğluna İbrahim Aras adını koyan şehit asker, bebeğinin 40’ının çıktığını da sosyal medya hesabından büyük bir sevinçle paylaşmış.

Vasiyeti var

Tolga Demirci

Bingöl’e geçici görevle giden Şehit Uzman Çavuş Tolga Demirci bekardı. İzmir’de annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Demirci’nin vasiyeti yürekleri dağladı. Ailesine, şehit olması halinde babasının Kayseri’deki mezarının yanına defnedilmesini vasiyet ettiği ortaya çıktı. İzmir’deki komşuları da “çok iyi niyetli ve candandı” dedikleri şehit askerin bu zamana kadar kimseyi kırmadığını, acı haberle yıkıldıklarını söylediler.

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Bebeğine doyamadı

Gökhan Uysal

Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal 12 Nisan 1984’te Mardin’de doğdu. 2006’da Kara Harp Okulundan mezun olan Uysal, 2020’de 3’üncü Havacılık Alay Komutanlığına atanmıştı. Şehit askerler geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Gökhan Uysal, evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babasıydı. Cenaze törenindeki şehit yakınları, “bebeğine doyamadı” diye gözyaşı döktü.

Tayinini bekliyordu

Nazmi Yılmaz