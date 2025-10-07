Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin, hileli yollarla devlet desteği aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 21 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerin usulsüz işlemlerle devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlantılı şirketlerin yetkilileri hakkında “hileli yollarla devlet desteği almak suretiyle örgütlü şekilde kamu zararına yol açmak” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmada, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği, ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlendi. Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı tespit edildi. Bu şirketlerin kazandığı dövize talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devleti sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.
24 YENİ ŞİRKET KURULDU
Soruşturma kapsamında, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç gibi isimlerin 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu anlaşıldı.
21 KİŞİ YAKALANDI
Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alıp, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlenen soruşturmada, bu işlemleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheli belirlendi. Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı' nca İstanbul'da 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen 23 şüpheliden 21'i gözaltına alınırken, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.