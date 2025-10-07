Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!

Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!

Burak Doğan
04:007/10/2025, Salı
G: 6/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ayşen Esen, Özcan Halaç.
Ayşen Esen, Özcan Halaç.

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin, hileli yollarla devlet desteği aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 21 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerin usulsüz işlemlerle devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlantılı şirketlerin yetkilileri hakkında “hileli yollarla devlet desteği almak suretiyle örgütlü şekilde kamu zararına yol açmak” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmada, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği, ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlendi. Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı tespit edildi. Bu şirketlerin kazandığı dövize talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devleti sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

24 YENİ ŞİRKET KURULDU

Soruşturma kapsamında, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç gibi isimlerin 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu anlaşıldı.

21 KİŞİ YAKALANDI

Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alıp, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlenen soruşturmada, bu işlemleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheli belirlendi. Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı' nca İstanbul'da 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen 23 şüpheliden 21'i gözaltına alınırken, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.



#Operasyon
#İstanbul altın rafinerisi
#Dolandırıcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbolda milli ara zamanı: Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi