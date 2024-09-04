Dışişleri kaynakları: 'Dışişleri Ormanı satılıyor' ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır

"Çankaya'nın Karakusunlar Mahallesi'ndeki bahse konu taşınmaz AOÇ arazisi sınırları içinde bulunmadığı gibi, AOÇ arazisinin bulunduğu alandan çok farklı bir konumda yer almaktadır. Ayrıca etrafı siteler ve benzeri konut yerleşimiyle çevrili bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarruf hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Anılan taşınmaz öteden beri tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın son değişikliğine kadar imar planında resmi kurum alanı olarak yer almıştır. Öte yandan, Bakanlığın hizmet binalarının bu arsaya inşa edilmesi hususu da 2010 yılından itibaren Merkezi Yönetim Bütçesi yatırım programında iz bedelle kaydedilmiştir."