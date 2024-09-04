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Dışişleri kaynakları: 'Dışişleri Ormanı satılıyor' ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Bazı basın ve yayın organlarında zikredilen 'Atatürk Orman Çiftliği’nin 104 bin metrekaresi satılık', 'Atamızın mirasını yok ediyorlar', 'Dışişleri Ormanı satılıyor' 'Atatürk Orman Çiftliği içindeki Çiğdem Ormanı olarak bilinen Dışişleri Bakanlığı Ormanı', 'AOÇ Çiğdem Ormanı/Dışişleri Bakanlığı Ormanı'' ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır' denildi.

17:19 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:21 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Atatürk Orman Çiftliği'nin 104 bin metrekaresi satılık", "Dışişleri Ormanı satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Dışişleri Bakanlığı kaynakları bazı basın ve yayın organlarında ifade edilen "Atatürk Orman Çiftliği'nin 104 bin metrekaresi satılık", "Atamızın mirasını yok ediyorlar", "Dışişleri Ormanı satılıyor", "Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içindeki Çiğdem Ormanı olarak bilinen Dışişleri Bakanlığı Ormanı", "AOÇ Çiğdem Ormanı / Dışişleri Bakanlığı Ormanı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Kaynakların açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Çankaya'nın Karakusunlar Mahallesi'ndeki bahse konu taşınmaz AOÇ arazisi sınırları içinde bulunmadığı gibi, AOÇ arazisinin bulunduğu alandan çok farklı bir konumda yer almaktadır. Ayrıca etrafı siteler ve benzeri konut yerleşimiyle çevrili bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarruf hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Anılan taşınmaz öteden beri tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın son değişikliğine kadar imar planında resmi kurum alanı olarak yer almıştır. Öte yandan, Bakanlığın hizmet binalarının bu arsaya inşa edilmesi hususu da 2010 yılından itibaren Merkezi Yönetim Bütçesi yatırım programında iz bedelle kaydedilmiştir."


#Dışişleri Bakanlığı
#Atatürk Orman Çiftliği
#Ankara
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