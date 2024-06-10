Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu katliama daha fazla ses vermeliyiz

"Müminin kendi hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nefsi hataları ve günahları ile yüzleşerek kötülük adına ne varsa aklından, kalbinden ve hayatından çıkarması içindir hac. Bu süreçte insan takvayı, sabrı, şükrü, sorumluluğu, dayanışmayı, fedakarlığı, ahde vefayı, sadakati ve cömertliği öğrenir. Ahiret inancı olmayan bir insanın kötülük yapmasını nasıl engelleyebilirsiniz? O yüzden hem kendi ahiret bilincimizi hem de çocuklarımızın, gençlerimizin ahiret bilincini geliştirmek için büyük bir mücadele vermemiz lazım. Baki olan Allah'tır. Yaptığımız her şey karşımıza getirilecek, 'Oku bakalım kitabını' denilecek. Amel defterimiz önümüzde açılmış, okuyacağız. Bu bilinçle çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım."