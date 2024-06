Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu katliama daha fazla ses vermeliyiz

Bir ses yankılandı tüm dünyada: “Ey devrimciler Kudüs’te, Halil’de Bisan’da, Ağvar’da, Beyt-ül Lahim’de Ey özgürlük savaşçıları neredeyseniz İleri. Daha ileri. Barış bir tiyatro oyunu Adalet bir gösteri yalnızca Tek yol var Filistin’e gider O da tüfeklerin namlusundan geçer” Bir ses yankılandı dünyanın dört bir yanında: “Free free Palestine” Ve bir ses daha: “From the river to the sea Palestine will be free” Dünyanın tek özgür kara parçası özgürleştirdi tüm dünyayı Gözü olana ışıdı gün. Yol açıldı