Diyarbakır'dan dünyaya 'Gazze'de çocuklar soykırım altından haykırışı

Çocukların tüm dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş bir vahşetle öldürüldüğünü belirten Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, "Artık haykırmanın ayağa kalkmanın, insanlığın en kutsal emaneti olan çocuklara sahip çıkmanın zamanıdır " sözleriyle tüm dünyayı siyonist rejimi durdurmaya davet etti.

Pediatri dünyasının kalbi Diyarbakır'da atıyor

Uluslararası 5.Doğu Pediatri Kongresi ve Avrasya Pediatri Zirvesi Diyarbakır'da yoğun bir ilgi ve rekor katılımla gerçekleşti.

Doğu Pediatri Derneği tarafından organize edilen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Özbekistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya, Azerbaycan gibi ülkelerden önemli çocuk hekimleri katıldı.

Konuşmacılar kendi alanlarındaki bilimsel gelişmelerle ilgili sunumlar yaptı.

Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 156 konuşmacı sunum yaptı, 21 bilimsel oturum ve 8 uydu sempozyum gerçekleşti, 6 kurs, 116 sözlü bildiri ve 92 poster bildiri yapıldı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve üniversite yönetiminin de takıl ettiği organizasyona tıbbi üretim yapan markalar ve firmalar da büyük ilgi gösterdi. Organizasyon kapsamında düzenlenen 6 kursta 62 hoca 668 çocuk hekimine eğitim verdi.

"Diyarbakır için tarihi bir kazanım"

Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, böyle büyük bir organizasyonu Diyarbakır'da yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın kadim bir kent olduğunu anlatan Şen, şunları söyledi:

"Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi olarak bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmanın kıvancını yaşıyoruz bilimin ışığında, dostluğun ve kardeşliğin ikliminde bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bilginin sınır tanımadığı, sağlığın ve dayanışmanın evrensel bir dil konuştuğu bu buluşma, hepimiz için yeni kapılar aralayacaktır. Bilimsel çabaların mesafeleri aştığı, kalplerin ortak bir amaçta birleştiği bu güzel günde, Diyarbakır’ın sizi sadece taşlarıyla değil, hafızasıyla, sesiyle ve sıcaklığıyla saracağını umut ediyorum. Diyarbakır, yalnızca kadim surlarıyla değil, aynı zamanda 33 medeniyetin izini taşıyan zengin kültürüyle de insanlığın ortak mirasıdır.

Dicle Nehri’nin bereketi, Hevsel Bahçeleri’nin güzelliği, hanlarıyla, camileriyle, kiliseleriyle bu şehir; barışın, hoşgörünün ve birlikte yaşamanın sembolüdür.

Bu şehirde, Ahmed Arif’in dizeleriyle dolaşır rüzgâr; Cahit Sıtkı’nın çocukluğu, taş sokaklardan geçer;

Ve her taş, tarihe tanıklık eden bir hafıza gibi durur yerli yerinde.

-Bu şehirde güneş önce taşa vurur, Sonra insanın yüreğine.

Taşları tarih, Nehri umut, İnsanları şiirdir Diyarbakır’ın.

İşte biz de çocuklarımız için daha sağlıklı, daha mutlu ve daha barış dolu bir geleceğe dönüştürmek için buradayız."

"Çok önemli çalışmalara imza atıyoruz"

Dernek olarak çok kıymetli çalışmalara imza attıklarına vurgu yapan Şen, şunları söyledi:

"Doğu Pediatri Derneği olarak , kurulduğumuz günden bu yana bilimin rehberliğini ve de “Çocuk sağlığı her şeyin önündedir.” ilkesini kendimize en temel değer olarak kabul ettik. Genç hekimlerimizin yetişmesine, bilimsel gelişimlerine ve yolculuklarına destek olmayı çok kıymetli bir görev olarak saymaktayız.

Bizler, yalnızca kendi bölgemizde değil, ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinde çalışan pediatri dernekleriyle de işbirliğine büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, çocuklarımız için daha sağlıklı bir gelecek ancak birlikte üretmekle, birlikte paylaşmakla mümkün olacaktır. İşte tam da bugün 5. Doğu Pediatri Kongresi’ni ve aynı zamanda 1. Avrasya Pediatri Kongresi’ni birlikte gerçekleştiriyor olmamız, bu yolculuğun geldiği en değerli noktadır. Bugün sizlerle çok kıymetli bir müjdeyi de paylaşmak isterim. Doğu Pediatri Derneği olarak, uzun süredir hayalini kurduğumuz bir bilimsel projeyi hayata geçirdik ve artık “Anadolu Pediatri Dergisi” yayın hayatına başladı.

Bu dergi, yalnızca derneğimizin değil, ülkemizin pediatri camiasının da ortak bir sesi olacaktır.

Çocuk sağlığına dair güncel bilimsel araştırmaları, özgün makaleleri, olgu sunumlarını ve derlemeleri barındıracak; genç hekimlerimizin bilimsel üretimini teşvik edecek bir platform olacaktır.

Amacımız; Anadolu’dan yükselen bilimsel birikimi ulusal ve uluslararası alana taşımak, pediatri alanında kalıcı bir akademik miras oluşturmaktır.

İnanıyoruz ki, Anadolu Pediatri Dergisi kısa sürede saygın bir akademik referans kaynağı haline gelecek, çocuklarımızın geleceği için bilimsel üretimin değerini daha da artıracaktır.

Doğu Pediatri Derneği, yalnızca bilimsel etkinlikler düzenleyen bir kurum değildir. Bizler aynı zamanda toplumun yanında olmayı, çocukların yaşamına her yönüyle dokunmayı kendimize görev bildik.

Nitekim, 6 Şubat depreminde bölgemizde yaşanan büyük felaketin ardından derneğimiz aktif biçimde sahada yer aldı; çocuklarımızın sağlık ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba gösterdi.

Ayrıca, çocuklarımızın sadece bedensel değil, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için farklı sosyal etkinlikler de hayata geçirdik. Düzenlediğimiz şiir yarışmaları ile çocukların duygularını ifade etmelerine alan açtık, satranç turnuvaları ile düşünme ve strateji becerilerini geliştirmelerine katkı sunduk.

Tüm bu çalışmalarımız gösteriyor ki Doğu Pediatri Derneği, bilimsel yönünün yanı sıra çocukların hayatına değer katan sosyal sorumluluk projeleriyle de yoluna devam etmektedir."

"Gazze'de olanlar çocuklara yönelik sistematik bir soykırımdır"

Prof. Dr. Velat Şen, konuşmasında terör devleti İsrail'in Gazze’de uyguladığı soykırıma özel bir yer vererek soykırım mağduru olan çocuklar için tüm dünyaya harekete geçme çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki bugün, dünyanın birçok yerinde en başta Gazze’de çocuklar savaşın, yoksulluğun ve çaresizliğin en ağır yükünü taşımaktadır.

Onların gözlerindeki korku, bizlere insanlığın en büyük sorumluluğunu hatırlatıyor: O da Çocukların yaşam hakkı kutsaldır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde UNICEF tarafından açıklanan verilere göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de her gün 28 çocuk İsrail saldırılarında hayatını kaybediyor.

Her gün, yani 24 saatte bir sınıf dolusu çocuğun yaşam hakkı elinden alınıyor. Daha emekleme çağında olan bebekler, oyun parkında koşması gereken masumlar, kalem tutması gereken eller, bombaların ve mermilerin hedefi oluyor. Bizler ekranlardan izliyor, gazetelerden okuyor, yüreklerimiz parçalanıyor. Fakat en acısı, insanlığın geleceğini temsil eden çocukların, yaşam haklarının bu kadar kolay yok sayılmasıdır. Gazze’de yitirilen her çocuk, aslında insanlığın ortak vicdanında açılan kapanmaz bir yaradır.

Hiçbir çocuğun gülüşü savaşın karanlığında kaybolmamalıdır. Çocukların gülüşleri sustuğunda, insanlığın vicdanı da susar. Biz pediatristler olarak sadece hastalıkları tedavi etmiyoruz; aynı zamanda çocukların huzur, umut ve barış içinde büyüyebileceği bir dünyanın savunucuları oluyoruz.

Artık haykırmanın, ayağa kalkmanın, insanlığın en kutsal emaneti olan çocuklara sahip çıkmanın zamanıdır.