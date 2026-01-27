Yeni Şafak
DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ortaya atılan 'Ermenistan askerlerinin ailelerine yardım yapacak' iddialarını yalanladı

09:5027/01/2026, Salı
DMM, Erdoğan'ın imzaladığı iddia edilen kararnamenin asılsız olduğunu duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ortaya atılan 'Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardımına muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağına dair bir kararname imzaladı' iddialarını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını'' içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır.

Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.''


