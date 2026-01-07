Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DMM'den net yalanlama: 500 Bin Sosyal Konut'ta şartlar aynen geçerli

DMM'den net yalanlama: 500 Bin Sosyal Konut'ta şartlar aynen geçerli

19:227/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
DMM, sosyal konut şartlarının değişmediğini açıkladı.
DMM, sosyal konut şartlarının değişmediğini açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin taksit ödemeleri ve başvuru şartlarının değiştiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Projenin, ilan edilen şartlar çerçevesinde TOKİ tarafından yürütüldüğü ve başvuru süreçlerinin tamamlandığı belirtildi. Hak sahipliği kura çekimlerinin sürdüğü vurgulanırken, şartlarda herhangi bir değişiklik olmadığı kamuoyuna bir kez daha hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabındaki açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "500 Bin Sosyal Konut Projesi"nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"İlan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçlerinin tamamlandığı, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.



#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#DMM
#TOKi
#Sosyal Konut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara ASKİ su kesintisi duyurusu 7-8 Ocak: Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe planlı ve plansız su kesintisi programı