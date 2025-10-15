Yeni Şafak
23:3615/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
AA
Düzce'de öğrenci yurdunda "afet hazırlık ve koordinasyon" tatbikatı gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, senaryo gereği Gölyaka İlçesi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Kara Hacımusa Mahallesi'nde bulunan Düzce Fen Lisesi pansiyonunda yangın çıktı.


Kurum personelinin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı tatbikata, AFAD, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB) ve UMKE ekipleri öncelikle senaryodaki depremde oluşan göçükte enkaz altında kalanlar ve depremin ardından çıkan yangında mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı.


Tatbikat, yaralı kurtarma süreçlerinin tamamlanması ve ilk yardım müdahaleleri ardından sona erdi.


#DEPREM
#Düzce
#okul
#tatbikat
#yangın
