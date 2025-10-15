Kurum personelinin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı tatbikata, AFAD, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB) ve UMKE ekipleri öncelikle senaryodaki depremde oluşan göçükte enkaz altında kalanlar ve depremin ardından çıkan yangında mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı.