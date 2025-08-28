Edirne’de FETÖ üyesi 4 şüpheli yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde; İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Balaban köyü yakınlarında şüpheli gördükleri 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüphelilerden S.S.Y.’nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı, S.Y., H.S.E. ve H.B.’nin de aynı suçtan dosya kayıtları bulunduğu tespit edildi. Yurt dışına çıkış yasakları bulunan şüpheliler ifadelerinde kendilerini Y.Ç..’nin getirdiğini belirtti. Y.Ç. ile ilgili yapılan sorgudaysa, ‘organizatörlü göçmen kaçakçılığı’ suçundan 2 yıl, 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı. Y.Ç.’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.