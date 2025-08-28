Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne’de FETÖ üyesi 4 şüpheli yakalandı

Edirne’de FETÖ üyesi 4 şüpheli yakalandı

17:5628/08/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Edirne’de FETÖ üyesi 4 şüpheli yakalandı
Edirne’de FETÖ üyesi 4 şüpheli yakalandı

Edirne'de FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan haklarındaki dosyadan yurt dışına çıkış yasağı bulunan toplam 4 kişi yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde; İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Balaban köyü yakınlarında şüpheli gördükleri 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüphelilerden S.S.Y.’nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı, S.Y., H.S.E. ve H.B.’nin de aynı suçtan dosya kayıtları bulunduğu tespit edildi. Yurt dışına çıkış yasakları bulunan şüpheliler ifadelerinde kendilerini Y.Ç..’nin getirdiğini belirtti. Y.Ç. ile ilgili yapılan sorgudaysa, ‘organizatörlü göçmen kaçakçılığı’ suçundan 2 yıl, 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı. Y.Ç.’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.


Yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.




#Edirne
#Uzunköprü
#FETÖ
#Operasyon
#Yakalanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARINDA YENİ ZİRVE: Cumhuriyet altını 45 bin TL’ye mi çıkacak? İslam Memiş'ten yeni yıl tahminleri