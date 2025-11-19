Edirne'de tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

Edirne'de tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kapıkule Sınır Kapısı yönüne seyreden A.K'nin kullandığı 81 ACG 166 plakalı panelvan Kemalköy kavşağında S.Z'nin idaresindeki 33 RN 380 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Tır sürücüsü ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.