Edirne'de tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

00:4819/11/2025, Çarşamba
AA
Kapıkule Sınır Kapısı yönünde seyreden panelvan ile tır çarpıştı.
Kapıkule Sınır Kapısı yönünde seyreden panelvan ile tır çarpıştı.

Edirne'de tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı yönüne seyreden A.K'nin kullandığı 81 ACG 166 plakalı panelvan Kemalköy kavşağında S.Z'nin idaresindeki 33 RN 380 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan panelvan sürücüsü araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.



