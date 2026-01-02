Ekipler teyakkuza geçti: Tüm mahallelerde yollar ulaşıma açıldı

Kar yağışı sonrasında mahallelerin yollarının açılması için yoğun bir çalışma başlatan Battalgazi Belediyesi merkezdeki ve kırsaldaki yollarda aralıksız çalışma gerçekleştirdi. Kar kalınlığının zaman zaman yarım metreyi bulduğu noktalarda kar tünelleri açan ekipler, yollarda ulaşımı yeniden sağladı.

Kapalı köy yolu kalmadı

Kar yağışı öncesinde teyakkuzda olan ve yağış ile birlikte sahaya çıkan Battalgazi Belediyesi ekipleri kırsalda bulunan 40 mahallede yolları temizleyerek ulaşıma yeniden açtı. Tüm mahallelerde muhtarlarla organizeli bir şekilde hareket eden ekipler herhangi bir olumsuzluğa mahal vermedi.

112 ekiplerinin çağrısına anında müdahale

112 sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine Battalgazi Belediyesi yol açma ekipleri gece saatlerinde Hisartepe Mahallesi’nde bir hastaya sağlık ekiplerinin ulaşabilmesi için yolları ivedilikle açtı. Belediye ekipleri tarafından açılan yol sonrasında sağlık ekipleri hasta şahsa ulaşarak hastaneye kaldırdı.

İlçedeki 104 mahallede yoğun mesai yapan ekipler, kırsal bölgelerdeki tüm yolları ulaşıma açtı. Yollarda tuzlanma da yapılarak meydana gelen don olaylarına karşı tedbir de alındı. 20 gece, 20 gündüz ekibi toplamda 100 personel sahada görev alırken, 45 iş makinesi ile tuzlama araçlarıyla yolların açık kalması sağlandı.







