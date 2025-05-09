Ekmek almak için bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Köpeklerden kaçarken yere düşerek yaralandığını belirten Şimşek, "O sırada köpekler bana dişlerini geçirmeye başladı. Nasıl kurtuldum bende bilmiyorum. Buna acil çözüm bulunması gerekiyor. Bir kadın, bir çocuk olsa kurtulmasının imkanı yok." dedi.