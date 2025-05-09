Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ekmek almak için bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Ekmek almak için bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

16:569/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Ekmek almak için bakkala gittiği sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Ekmek almak için bakkala gittiği sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ekmek almak için bakkala gittiği sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Durumu köy muhtarına bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şimşek, ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeşilova Belediyesi sınırları içindeki Salda köyünde ekmek almak için bakkala giden Cengiz Şimşek, sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.


Kaçmak isterken yere düşen Şimşek, başından ve kollarından yaralandı. Durumu köy muhtarına bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şimşek, ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Şimşek, yaptığı açıklamada, ekmek almak için evinden çıktığını, yolda köpeklerin saldırdığını söyledi.


Köpeklerden kaçarken yere düşerek yaralandığını belirten Şimşek, "O sırada köpekler bana dişlerini geçirmeye başladı. Nasıl kurtuldum bende bilmiyorum. Buna acil çözüm bulunması gerekiyor. Bir kadın, bir çocuk olsa kurtulmasının imkanı yok." dedi.



#Burdur
#sahipsiz köpek
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aşure günü bu yıl ne zaman, hangi tarihte? 2025 Diyanet Aşure Günü tarihi