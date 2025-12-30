Elektrikli sobaya suyla müdahale edince akıma kapılan kadın hayatını kaybetti

Evde tek başına yaşayan yabancı uyruklu Fatma El Fettah isimli 70 yaşındaki kadının, iddiaya göre ısınmak için kullandığı elektrikli soba devrildi. Devrildikten sonra alevlerin yükseldiği elektrikli sobaya su ile müdahale ederken akıma kapıldı.