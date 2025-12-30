Yeni Şafak
Elektrikli sobaya suyla müdahale edince akıma kapılan kadın hayatını kaybetti

Elektrikli sobaya suyla müdahale edince akıma kapılan kadın hayatını kaybetti

22:2830/12/2025, Salı
IHA
Şanlıurfa’da yalnız yaşayan yaşlı kadın akıma kapıldı.
Şanlıurfa’da yalnız yaşayan yaşlı kadın akıma kapıldı.

Şanlıurfa’da devrilen elektrikli sobadan çıkan alevleri su ile söndürmeye çalışan yaşlı kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı.

Evde tek başına yaşayan yabancı uyruklu Fatma El Fettah isimli 70 yaşındaki kadının, iddiaya göre ısınmak için kullandığı elektrikli soba devrildi. Devrildikten sonra alevlerin yükseldiği elektrikli sobaya su ile müdahale ederken akıma kapıldı.

Komşularının fark etmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



