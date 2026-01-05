Elif sekiz gündür aranıyordu: Aracıyla gölete uçmuş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cansız bedenine dün akşam ulaşıldı. Kumal'ın cesedi, Yukarıyapıcı Göleti'nde 8 metre derinlikte arabanın içinde bulundu. Ekiplerce araçtan çıkarılan Kumal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

414 KİŞİ SEFERBER OLDU

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı erkek arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal'ın bulunması amacıyla 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütüldü. 41 araç, 11 dron ve 414 kişiyle dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftliklerini, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı araştırdı. Jandarma dalgıçları, gölete dalış yaparak Kumal'a ait iz bulmaya çalıştı.

OFF-ROAD'LU ARAMA

Termal sonar arama cihazı, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek verdi. Fırtınanın etkili olduğu bölgede, Bandırma'nın Edincik, Erdek'in Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar Mahallelerinin üst bölgelerine de ekipler sevk edildi.

Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'ne dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili suyun altında tespit etti. Profesyonel dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda saatteki hızı 50 kilometreyi bulan lodos ile de mücadele edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan Kumal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kumal'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kumal’ın kesin ölüm sebebi, Adli Tıp raporunun ardından netlik kazanacak.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan Elif Kumal'ın kamp bölgesine çıkmadan önceki kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Kumal'ın, Bandırma'daki evinden çıkması ve uzaklaşması yer alıyor. Elif Kumal, 27 Aralık'ta erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla kamp yapmaya gitmişti 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma Erdek Savcılığı tarafından yürütülüyor.







