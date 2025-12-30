Yalnız yaşayan kadından acı haber

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2063 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı bir apartmanın son katında ikamet eden Fadime Yağuz’a (58) ulaşamayan yakınları sağlık durumundan endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifeti ile eve girerek kapıyı açtı. Evde hareketsiz halde bulunan Yağuz’un sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yağuz’un ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.