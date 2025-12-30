Yeni Şafak
Yalnız yaşayan kadından acı haber

00:4030/12/2025, Salı
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da kendisinden bir süredir haber alınamayan 58 yaşındaki Fadime Yağuz, ekiplerin eve girmesiyle birlikte ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Yağuz’un kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2063 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı bir apartmanın son katında ikamet eden Fadime Yağuz’a (58) ulaşamayan yakınları sağlık durumundan endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifeti ile eve girerek kapıyı açtı. Evde hareketsiz halde bulunan Yağuz’un sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yağuz’un ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



