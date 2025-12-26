Aydın’da zirai don alarmı: "Bazı ilçelerde sıcaklık eksi 3’e kadar düşecek"

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan sıcaklık tahmin tablosuna göre; Nazilli, Germencik, Karacasu, Bozdoğan, Buharkent ve Çine gibi ilçelerde Pazar ve Pazartesi günleri gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesi beklenirken, Çine, Karacasu, İncirliova ve Koçarlı’da sıcaklıkların eksi 3 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Merkez ilçe Efeler ile Kuşadası, Didim ve Söke gibi ilçelerde ise sıcaklıkların nispeten daha yüksek seyretmesi beklenirken, bu bölgelerde zirai don riskinin düşük seviyede olacağı öngörülüyor.