Emlak ilanları üzerinden ‘sazan sarmalı’ dolandırıcılığı: 8 tutuklama

9 Ocak günü Kocaeli merkezli Adana, Mersin, Samsun ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, sürdürülen çalışmalar kapsamında firari durumda bulunan 3 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.