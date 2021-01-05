Gündem Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana
İSTANBUL

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana

Bağcılar'da suya kapılarak düşen motosikletlinin yardımına 2 polisin koştuğu görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla paylaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü bu görüntüleri paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü bu görüntüleri paylaştı.

Bağcılar'da suya kapılarak düşen motosikletlinin yardımına 2 polisin koştuğu görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla paylaşıldı.

KURYE SUYA KAPILDI

Bağcılar'da O-3 Otoyoluna bağlanan Matbaacılar Caddesi'nde İSKİ'nin isale hattı borusu patladı, caddeyi su bastı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken suya kapılan motosikletli kurye düşmekten kurtulamadı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "katil polis" sloganına tepkiler çığ gibi: Yüzbinlerce kişi "Polisimin yanındayım" dedi
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "katil polis" sloganına tepkiler çığ gibi: Yüzbinlerce kişi "Polisimin yanındayım" dedi

POLİS YARDIMA KOŞTU

O sırada görev başında olan iki polis düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı. Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerası yansıyan görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla sosyal medyada yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mesajını sosyal medyada paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan Türk polisine mesaj: Yiğit Türk polisi vatan sevginiz dünyalardan büyük
OYNAT 00:46
Cüneyt Arkın'dan Türk polisine mesaj: Yiğit Türk polisi vatan sevginiz dünyalardan büyük
Yeşiçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Türk polisine mesaj gönderdi. Arkın, paylaştığı videoda 'Yiğit Türk polisi, can dostlarım. Minnettarım. Beni yücelttiniz ama asıl yüce olan, büyük olan sizlersiniz. Vazife aşklarınız, fedakarlıklarınız, vatan sevginiz dünyalardan büyük. Hepinizi saygıyla sevgiyle kucaklar, o güzel gözlerinizden öperim' ifadelerini kullandı.


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