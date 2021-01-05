Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana

Bağcılar'da suya kapılarak düşen motosikletlinin yardımına 2 polisin koştuğu görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla paylaşıldı.

KURYE SUYA KAPILDI

Bağcılar'da O-3 Otoyoluna bağlanan Matbaacılar Caddesi'nde İSKİ'nin isale hattı borusu patladı, caddeyi su bastı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken suya kapılan motosikletli kurye düşmekten kurtulamadı.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "katil polis" sloganına tepkiler çığ gibi: Yüzbinlerce kişi "Polisimin yanındayım" dedi

POLİS YARDIMA KOŞTU

O sırada görev başında olan iki polis düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı. Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerası yansıyan görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla sosyal medyada yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mesajını sosyal medyada paylaştı.

REKLAM