En düşük emekli aylığı belli oldu: İşte yeni zamlı tutar

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşına ilişkin detayları paylaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 zam

Güler, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak artırıldığını hatırlatarak, 2026 Ocak ayından itibaren bu kapsamdaki emeklilerin maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Memur emeklilerine toplam yüzde 18,60 artış

Memur emeklilerinin (Emekli Sandığı) aylıklarının ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belirlendiğini belirten Güler, bu kapsamda 2026 Ocak ayı itibarıyla memur emekli aylıklarının yüzde 6,85 enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılacağını söyledi.

Taban aylık katsayısı da artırılacak

Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda hakem kurulu kararıyla taban aylık katsayısına ek bir katsayı ilave edildiğini aktaran Güler, bu artışın 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacağını ve emekli aylıklarına ayrıca yansıtılacağını ifade etti.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu

16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 18,48 oranında yükseltilerek 20 bin TL’ye çıkarıldığını açıklayan Güler, bu düzenlemenin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu vurguladı. Yeni uygulama, 2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

20 bin TL’den yararlanacak emekli sayısı arttı

Güler, en düşük emekli aylığından yararlanan kişi sayısına da değinerek, mevcut durumda 16 bin 881 TL alan emekli sayısının yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 olduğunu, yeni düzenlemeyle birlikte 20 bin TL’den faydalanacak emekli sayısının yaklaşık 4 milyon 917 bine yükseleceğini kaydetti.







