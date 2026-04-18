Entegrasyon iyi ilerliyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye-Türkiye ilişkileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Suriye-Türkiye ortaklığının, bölge ve tüm dünya güvenliğinin geleceği için üzerine pek çok şey inşa edilebilecek bir temel olduğunu kaydeden Şara, “Türkiye devrimin destekçisiydi ve 14 yıl boyunca Suriye devrimini desteklemeye devam etti. Suriye, krizden fırsat ortamına dönüştü ve biz de bu fırsatlara işaret ettik” dedi. Bölgedeki savaşa ilişkin Suriye’nin, olumsuz geçmişe rağmen bugünkü çatışma ve İran'a karşı savaşta taraf olmadığını vurgulayan Şara, çatışmanın alevlenmemesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. İsrail’in Golan Tepeleri'nde sürdürdüğü işgale dikkat çeken Şara, “Golan bir devletin hakkı değil, bir halkın hakkıdır” diye konuştu. Şara ülkedeki entegrasyon süreci hakkında da şunları kaydetti: “Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile anlaşma birçok adımı içerisinde barındırıyor. Mart 2025 anlaşmasına sadık kalınmadı, aralıkta son buldu, aralıkta genel bir anlaşma imzalandı. Entegrasyon süreci aşamalara dönüşmüş şekilde devam ediyor. Taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını temellendirmek istiyor. İyi ilerlediğimizi ifade etmek isterim.”